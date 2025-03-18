Департамент Маска нашел 3,2 млн умерших в базе службы соцобеспечения
Служба социального обеспечения США решила обновить данные в собственном реестре после того, как в нем были обнаружены данные миллионов американцев в возрасте от 120 до 369 лет. Об этом сообщил департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск.
«За последние две недели Служба социального обеспечения США начала масштабную чистку своих записей. Около 3,2 млн владельцев номеров [социального страхования], возраст которых превышает 120 лет, теперь проходят как «умершие». Предстоит еще много работы», — говорится в посте на странице DOGE в соцсети Х.
В конце февраля Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения США, назвав ее «возможно, крупнейшим мошенничеством в истории». Он привел данные, согласно которым число получателей пособий превышает население страны, а среди них есть люди в возрасте до 369 лет. Маск пошутил, что получателями выплат являются «вампиры».
Опрошенные журналом Wired IT-специалисты считают, что путаница в базе данных получателей социальных выплат возникла из-за технической ошибки, связанной с устаревшим кодом на языке программирования COBOL. В некоторых версиях COBOL при отсутствии даты рождения используется стандартный ориентир — 20 мая 1875 года. Возраст таких людей по состоянию на 2025 год — 150 лет.
Ранее Маск предупреждал, что из-за неэффективных госрасходов США рискуют столкнуться с банкротством. Для повышения эффективности работы он потребовал от американских госслужащих предоставить отчет о проделанной работе. Правительственные ведомства раскритиковали указание Маска и попросили своих сотрудников игнорировать его.
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