Wired объяснил появление 150-летних «вампиров» в базе соцвыплат США

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IT-специалисты объяснили, почему в актуальной системе данных получателей социальных выплат США числится больше людей, чем официально проживает в стране, а также присутствуют записи о гражданах в возрасте 120–369 лет.

Об этом сообщает журнал Wired. Ранее в понедельник руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на наличие людей старше 120 лет в базе получателей соцпособий.

Эксперты, которых опросил Wired, уверены, что это техническая ошибка, связанная с устаревшим кодом на языке программирования COBOL. В некоторых версиях COBOL системой используется стандартный ориентир при отсутствии даты рождения — 20 мая 1875 года, что в 2025 году показывает возраст 150 лет. Кроме того, с 2015 года Администрация социального обеспечения США автоматически прекращает выплаты людям старше 115 лет.

Опрошенные изданием специалисты выразили опасения в части безопасности данных миллионов людей, так как DOGE получил практически неограниченный доступ к государственным базам данных.

«Меня беспокоит ситуация, при которой под прикрытием «борьбы с коррупцией» может происходить банальное перераспределение богатства в пользу узкого круга лиц и дальнейшее наращивание госдолга, движимое личными интересами, а не заботой о гражданах», — заявил Wired бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк.

Илон Маск 17 февраля усомнился в честности системы соцобеспечения США, назвав ее «возможно, крупнейшим мошенничеством в истории». Он привел данные, согласно которым число получателей пособий превышает население страны, а среди них есть люди старше 200 лет. Маск сравнил ситуацию с «тайной древней цивилизации» и пошутил, что «вампиры массово получают выплаты».

Ранее бизнесмен предупреждал о риске банкротства США из-за неэффективных госрасходов. Его заявления вызвали дискуссию и обеспокоенность экс-глав Минфина США о вмешательстве DOGE в бюджетные процессы.