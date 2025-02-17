Маск нашел в базе соцпособий США более миллиона людей старше 150 лет
Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск подверг сомнению эффективность системы социального обеспечения США. Он назвал ее «возможно, самым крупным мошенничеством в истории страны». Так бизнесмен отреагировал в соцсети X на информацию о том, что количество американцев, получающих социальные выплаты, превышает численность населения, а среди получателей пособий значатся люди в возрасте свыше 200 и 300 лет.
Бизнесмен опубликовал таблицу с количеством получающих госпособия и сравнил ситуацию с «головоломкой», раскрывающей тайны древней цивилизации, которая до сих пор существует. Маск отметил, что в базе данных системы социального обеспечения числятся люди разных возрастных групп, у которых поле «смерть» остается пустым.
Один из пользователей указал в комментарии к посту, что в системе социального обеспечения страны числится более 394 млн номеров социального страхования, в то время как население США составляет 334 млн человек.
«Может быть, фильм «Сумерки» — это реальность, и вампиры массово получают социальные пособия», — предположил бизнесмен в шутливой форме.
В середине февраля 2024 года Маск заявил, что США могут столкнуться с банкротством, если правительство страны продолжит тратить бюджетные средства так же неосмотрительно, как «пьяный матрос».
Так он отреагировал на заявление бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, который вместе с четырьмя экс-главами Минфина выразил обеспокоенность политическим контролем за федеральными платежами. В совместном заявлении они указали на возможные риски вмешательства DOGE в систему госфинансирования.
В ответ Маск призвал остановить «мошенничество и расточительство» в государственных расходах, отметив, что это приведет к потерям для многих заинтересованных сторон, которые могут начать активно протестовать.
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