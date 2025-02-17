Маск нашел в базе соцпособий США более миллиона людей старше 150 лет

Илон Маск (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск подверг сомнению эффективность системы социального обеспечения США. Он назвал ее «возможно, самым крупным мошенничеством в истории страны». Так бизнесмен отреагировал в соцсети X на информацию о том, что количество американцев, получающих социальные выплаты, превышает численность населения, а среди получателей пособий значатся люди в возрасте свыше 200 и 300 лет.

Бизнесмен опубликовал таблицу с количеством получающих госпособия и сравнил ситуацию с «головоломкой», раскрывающей тайны древней цивилизации, которая до сих пор существует. Маск отметил, что в базе данных системы социального обеспечения числятся люди разных возрастных групп, у которых поле «смерть» остается пустым.

Фото: elonmusk / X

Один из пользователей указал в комментарии к посту, что в системе социального обеспечения страны числится более 394 млн номеров социального страхования, в то время как население США составляет 334 млн человек.

«Может быть, фильм «Сумерки» — это реальность, и вампиры массово получают социальные пособия», — предположил бизнесмен в шутливой форме.

В середине февраля 2024 года Маск заявил, что США могут столкнуться с банкротством, если правительство страны продолжит тратить бюджетные средства так же неосмотрительно, как «пьяный матрос».

Так он отреагировал на заявление бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, который вместе с четырьмя экс-главами Минфина выразил обеспокоенность политическим контролем за федеральными платежами. В совместном заявлении они указали на возможные риски вмешательства DOGE в систему госфинансирования.

В ответ Маск призвал остановить «мошенничество и расточительство» в государственных расходах, отметив, что это приведет к потерям для многих заинтересованных сторон, которые могут начать активно протестовать.