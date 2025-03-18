NYT узнала о беспокойстве Киева насчет статуса Одессы после переговоров

В Киеве опасаются, что Трамп может включить в повестку мирных переговоров принадлежность Одессы, пишет издание. Путин утверждал, что этот город может стать как «яблоком раздора, так и символом разрешения конфликта»

Порт Одессы, Украина (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп может поддержать российского лидера Владимира Путина по территориальному вопросу и, возможно, включить в повестку урегулирования критически важный порт Одесса, чем обеспокоен Киев, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на помощников украинского президента Владимира Зеленского.

Как отмечает NYT, администрация Трампа уже дала понять, что ожидает признания территориальных потерь Украины, в том числе Крыма. Сам президент США не раскрывал подробности обсуждений этого вопроса и дальнейших планов по урегулированию.

Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, является административным центром Одесской области. Население города по состоянию на 2021 год составляло чуть более 1 млн человек. Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в Одессу в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

Путин настаивал для прекращения огня на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признании этих четырех регионов и Крыма частью России, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, а также снятии международных санкций. Глава государства также называл Одессу «русским городом» и допускал, что она может стать как «яблоком раздора, так и символом разрешения конфликта».

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Госсекретарь Марко Рубио утверждал, что Украине придется пойти на территориальные уступки при любом мирном соглашении. Зеленский называл условия Путина ультиматумом, неоднократно отвергал признание утраченных регионов российскими и допускал возможность их возвращения дипломатическим путем после окончания конфликта.