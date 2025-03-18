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Военная операция на Украине ,  
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Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

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Военная операция на Украине
Украина стала для США не партнером, а должником, уверены в украинском правительстве, передает The Economist. Издание выяснило, что некоторые высшие командиры изначально выступали против вторжения в Курскую область
Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Президент США Дональд Трамп «терпеть не может» Украину, за семь недель Киев превратился «из союзника в клиента, причем с преимущественно воображаемыми долгами», заявил The Economist источник в украинском правительстве.

Как пишет The Economist, вторжение ВСУ в Курскую область продолжает вызывать полярные эмоции среди украинцев. К примеру, некоторые высшие офицеры с самого начала выступали против этой операции. Командир одного из четырех элитных подразделений, которое осуществляло вторжение в августе 2024 года, ушел в отставку до его начала. Другие скептики были исключены из процесса принятия решений главкомом Александром Сырским, часть со временем поменяли свое мнение.

«Мы потеряли много хороших людей, и, возможно, это было необдуманное решение», — рассуждает офицер разведки. Он выразил подозрение, что Трамп приостановкой военной помощи намеренно способствовал отступлению ВСУ из Курской области. Однако собеседник в кабинете министров назвал это совпадением.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Трамп не считает, что приостановка военной помощи повлияло на отступление ВСУ из Курской области. «На самом деле все наоборот», — сказал он и пояснил, что из гуманистических целей должен был заставить Украину «поступить правильно» по прекращения огня, и это получилось.

Президент США рассказал, что созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта, чтобы спасти украинских служащих, попавших российское окружение. «Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить [Россию] пока ничего не предпринимать», — пояснил республиканец.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, им удалось занять территорию площадью 1268 кв. км, тогда как общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км. В марте российские войска начали наступление близ Суджи и в середине месяца освободили город. Под контроль России вернулись десятки населенных пунктов, силы ВСУ к 18 марта почти вытеснены с территории Курской области.

Украинские власти настаивают, что операция в Курской области продолжается, а военные действия там будут «важным фактором и ключевым элементом» на возможных мирных переговорах.

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Украина США
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Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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