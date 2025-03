Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Украина стала для США не партнером, а должником, уверены в украинском правительстве, передает The Economist. Издание выяснило, что некоторые высшие командиры изначально выступали против вторжения в Курскую область

Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters