Боррель выразил надежду на соглашение ЕС по российским активам

Боррель выразил надежду, что главы МИД ЕС согласуют использование доходов от замороженных активов ЦБ для помощи Киеву. Москва предупреждала об ответе на любые действия с активами

Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что 18 марта министры иностранных дел ЕС достигнут соглашения по использованию прибыли от российских активов, замороженных за рубежом, для оказания помощи Украине. Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД ЕС.

«Сегодня я определенно надеюсь на достижение политического соглашения министров для использования доходов от замороженных активов России. <...> Это увеличит возможности финансировать оборону Украины. Я рассчитываю, что сегодня удастся добиться согласия с целью, наконец, предпринять действия», — сказал Боррель журналистам.

Также он выразил надежду, что получится согласовать пополнение Европейского фонда мира на €5 млрд для продолжения военной помощи Киеву.

После начала военной операции на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Как писала Financial Times, €191 млрд ($207 млрд) хранился в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

12 февраля Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от замороженных российских активов и запретил распоряжаться чистой прибылью от них. Там сочли это решение «шагом к потенциальному введению взноса в бюджет Евросоюза с чистой прибыли от активов» для дальнейшей поддержки, восстановления и реконструкции Украины. Страны G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует ущерб Киеву.

В МИД России предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством» и примут «жесткие ответные меры».