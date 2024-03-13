Фрэнк Роуз: соглашения о контроле над оружием с Россией и Китаем недостижимы

В США оценили вероятность соглашения о вооружениях с Россией и Китаем

Фрэнк Роуз (Фото: Rod Lamkey / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Достижение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем в ближайшее время невозможно, заявил первый заместитель главы национального управления по ядерной безопасности США Фрэнк Роуз, выступая в аналитическом центре Брукингского института. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Несмотря на то, что крупные соглашения о контроле над вооружениями между Россией и Китаем, скорее всего, не будут заключены в ближайшем будущем, я уверен, что у контроля над вооружениями действительно есть будущее», — сказал Роуз.

Он отметил, что в дальнейшем к соглашению о контроле добавятся «новые игроки, новые технологии и новые эксперты». Роуз призвал власти США приготовиться к такому моменту.

В конце февраля 2024 года власти Китая выступили с инициативой заключить договор со всеми ядерными странами о неприменении этого типа оружия первыми. Глава департамента по контролю над вооружениями МИДа Китая Сунь Сяобо заявил, что ситуация в сфере международной стратегической безопасности сталкивается с новыми вызовами, а ядерные страны, нарушая и покидая договоры, наносят серьезный ущерб стабильности.

Дипломат назвал «справедливыми и разумными» требования стран, у которых ядерного оружия нет, освободить мир от угрозы его применения.

В ответ российский МИД заявил, что Россия уважает инициативы Китая, но любые предложения в сфере о международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий» и учитывая другие факторы. В ведомстве отметили, что отдают «безусловный приоритет» мерам, цель которых — реальное ослабление конфронтации между ядерными державами.