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Военная операция на Украине ,  
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Бойцы ВСУ заявили о проблемах с обороной под Купянском и Краматорском

The Times: бойцы ВСУ заявили о проблемах с обороной под Купянском и Краматорском
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам одного из украинских военных, в районе Купянска Харьковской области сложилась «чертовски ужасная» ситуация. Ухудшается положение украинских войск и в районе Часова Яра в ДНР вблизи Краматорска, сказал другой боец ВСУ
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

ВСУ испытывают трудности с удержанием обороны в районе Купянска, сообщает британская The Times со ссылкой на бойца с позывным Лемур.

Положение украинских сил он описал словам «чертовски ужасно».
«Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о продвижении вперед. Мы теряем так много людей, здесь так много тел, что мы даже не можем вернуть их всех обратно», — рассказал Лемур.

Как пишет газета, украинские военные создают на этом направлении оборонительные линии: копают траншеи, закладывают мины и устанавливают «зубы дракона» (заграждения пирамидального вида из бетона или железобетона, противотанковые надолбы). Однако при этом их бомбят.

В лесистой местности украинские силы используют дроны, но только с ними одними не одержать победу, сказал в разговоре с газетой командир батальона Нацгвардии Украины «Хорив» Константин Вахрамеев, находясь под городом Лиман (Краматорский район ДНР, недалеко от границы с Харьковской областью и ЛНР).

Еще один украинский военный, офицер спецназа Виталий Овчаренко, назвал «плохой» ситуацию в районе Часова Яра в ДНР под Артемовском (Бахмутом), вблизи Краматорска. По его словам, положение там «с каждым днем становится все хуже».

Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В сводках российского Минобороны за 16–18 марта говорилось об отражении контратак украинских военных на купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области. Это село находится в пяти километрах к северо-востоку от Купянска. Территория восточнее села, небольшая часть Харьковской области на границе с Белгородской областью, находится под контролем России. До сентября 2022-го Россия также контролировала Купянск, Изюм и Балаклею, но затем было объявлено о перегруппировке войск на этом направлении для усиления на донецком.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Купянск Харьковская область ВСУ Военная операция на Украине Краматорск ДНР
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