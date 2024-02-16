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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

Минобороны: артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Артиллиристы группировки «Запад» пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны на купянском направлении, сообщает Минобороны России.

«Расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Накануне, 15 февраля, военные «Западной» группировки отразили атаку штурмовой группы механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

Украинские военные потеряли три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходные артиллерийские установки: «Caezar» французского производства и «Гвоздика», уточнили в Минобороны.

Российские силы отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Политика

Ранее, 11 февраля, в ведомстве собщили, что российские военные отразили 19 атак украинских военных на нескольких направлениях: пять на купянском, две — на краснолиманском, 11 — на донецком и одну на херсонском.

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