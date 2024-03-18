Столтенберг заявил о роли НАТО в нанесении ущерба российскому флоту
Конфликт между Россией и Украиной поставил под угрозу свободу судоходства в Черном море и поставил под угрозу мировые поставки продовольствия, однако при поддержке НАТО Украина нанесли ущерб части Черноморского флота России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
По его словам, это позволило Киеву вновь возобновить поставки зерна.
В качестве примера координации альянса с Грузией генсек привел случай, когда фрегат ВМС Турции посетил Батуми в рамках учений НАТО для береговой охраны Грузии. «И это один из примеров того, как мы вместе делаем практические вещи, чтобы помочь вам укрепить ваши военно-морские возможности, что важно для Грузии, важно для Черного моря и важно для НАТО», — заявил он.
Ранее о том, что турецкий фрегат типа Yavuz, TCG YILDIRIM F-243, посетил Батуми, сообщило МВД Грузии. Целью визита была оценка кораблей «Очамчира» и «Диоскурия» департамента береговой охраны погранполиции страны в рамках концепции операционных возможностей НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что удары ВСУ по кораблям Черноморского флота России наносились ракетами, которые были поставлены странами НАТО. Генсек альянса отметил, что союзники передали Киеву дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow, некоторые из них ВСУ использовали против российского флота в Черном море.
SCALP-EG — управляемая ракета класса «воздух — земля» дальностью 250 км совместной разработки французской Matra и британской British Aerospace. Британский вариант этих ракет называется Storm Shadow, Лондон передал их Киеву год назад, в мае 2023 года.
В сентябре Минобороны России сообщило, что два российских корабля, которые находились на ремонте, получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет в Севастополе. В конце декабря военное ведомство сообщило о повреждении большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» в результате украинской ракетной атаки.
Москва осуждает любые западные поставки вооружения Украине, включая дальнобойные ракеты. «Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — говорил глава МИД России Сергей Лавров.
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