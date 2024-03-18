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Выборы президента России ,  
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Центризбирком подсчитал 99,5% голосов на выборах президента России

ЦИК: После подсчета 99,59% голосов Путин получил 87,33% на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России
Путин набирает почти 88%, ни один из его соперников не получил 5%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам подсчета 99,59% голосов Владимир Путин получает 87,33%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,81%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Данные приведены в трансляции ЦИКа.

Голосование на выборах президента России длилось три дня и закончилось 17 марта. Даванков по их итогам признал победу Путина, Харитонов заявил о сплочении россиян.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
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