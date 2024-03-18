Центризбирком подсчитал 99,5% голосов на выборах президента России

ЦИК: После подсчета 99,59% голосов Путин получил 87,33% на выборах президента

Путин набирает почти 88%, ни один из его соперников не получил 5%

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам подсчета 99,59% голосов Владимир Путин получает 87,33%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,81%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Данные приведены в трансляции ЦИКа.

Голосование на выборах президента России длилось три дня и закончилось 17 марта. Даванков по их итогам признал победу Путина, Харитонов заявил о сплочении россиян.

Путин после завершения голосования назвал среди целей пятого срока решение задач военной операции и укрепление обороноспособности и армии России.