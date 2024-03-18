Британия и Польша отказались считать выборы в России свободными

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что президентские выборы в России не были свободными и честными. Об этом он нап исал в соцсети X.

По его словам, «незаконное проведение выборов на территории Украины, отсутствие выбора у избирателей и независимого мониторинга со стороны ОБСЕ» — это «не то, как выглядят свободные и честные выборы».

В польском МИДе также заявили, что выборы в России нельзя считать свободными и справедливыми.

Отказались считать российские выборы свободными и справедливыми и в США. А МИД Германии назвал голосование «псевдовыборами, результат которых никого не удивляет».

«Ту же фразу про «несвободные и несправедливые» выборы вслед за МИД Германии повторил только что Белый дом. «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» — написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале в ответ на заявления западных стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «невероятный уровень поддержки населения» Владимира Путина «лучшим свидетельством» безосновательности заявлений о нелегитимности выборов. «Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат», — заявил Песков, отметив, что избирательная система страны «прозрачна».

Путин, выступая после выборов в своем штабе, назвал реакцию Запада ожидаемой. «А вы что хотели, чтобы они аплодировали, что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно, они будут говорить вам все что угодно», — заявил он.