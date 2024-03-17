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Выборы президента России ,  
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Соперники Путина оценили предварительные итоги выборов президента

Харитонов и Даванков оценили первые результаты подсчета голосов
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Выборы президента России
Кандидат в президенты от «Новых людей» Даванков признал победу действующего президента Владимира Путина (самовыдвиженец). Кандидат от КПРФ Харитонов отметил, что его штаб «отработал честно и добросовестно» в ходе выборов

Кандидаты в президенты России Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ) высказались по поводу первых результатов выборов.

«Россияне показали, как можно сплотиться всей страной. Мы отработали честно и добросовестно нашу программу в ходе выборов», — сказал Харитонов (цитата по «РИА Новости»).

Даванков признал победу действующего президента Владимира Путина (самовыдвиженец). «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал он в беседе с корреспондентом ВГТРК в своем штабе.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Харитонов 18 марта встретится с Путиным. Сам Зюганов поговорит с президентом 20 марта.

По итогам обработки 50% протоколов Путин лидирует с результатом 87,34% голосов, на втором месте — Харитонов, у него 4,11%. Далее идут Даванков (4,01%) и Леонид Слуцкий (ЛДПР; 3, 11%).

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов счел преждевременным комментировать результаты выборов. «Отрыв ряда кандидатов друг от друга не такой большой», — отметил он.

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Общая явка по стране на выборах составила рекордные 74,22%, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) — 94%, сказал министр цифрового развития Максут Шадаев, также назвав ее рекордной за все время использования системы.

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Владислав Даванков Николай Харитонов Владимир Путин президентские выборы
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
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