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Путин побил рекорд по абсолютному числу голосов на выборах президента

Владимир Путин побил рекорд по абсолютному числу голосов на выборах президента
Нынешние выборы обновили сразу несколько рекордных показателей

Число голосов, поданных на президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.

После подсчета 80% бюллетеней у Владимира Путина 87,18%. В абсолютных цифрах это 58 213 337.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда за действующего главу государства проголосовали 56,43 млн. Тогда Путин набрал 76,69%.

На втором месте во время нынешних выборов идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%, 2 821 217 голосов), на третьем месте — выдвинувшийся от «Новых людей» Владислав Даванков (4,02%, 2 688 342 голосов). На четвертом месте Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,16%, 2 113 001).

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Рекордным стал и отрыв от второго места. В 2018 году разница между Путиным и Павлом Грудининым составила 47 млн голосов, тогда как на нынешних выборах Путин опережает Николая Харитонова на млн.

При этом явка на нынешних выборах выше, чем четыре года назад, когда она составила 67,54%. Рекорд был установлен в 2008 году, когда избирался Дмитрий Медведев. Тогда на участки пришли более 69% зарегистрированных избирателей. На нынешних президентских выборах, по данным на 18:00 воскресенья, 17 марта, явка составила 74,22%.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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