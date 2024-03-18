ЦИК огласила результаты после подсчета 80% голосов

ЦИК: после подсчета 80% протоколов у Путина — 87,17%

Из данных ЦИК по итогам подсчета 80% протоколов у Путина - 87,15% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%).

Владимир Путин лидирует на президентских выборах в России с 87,15%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 80% протоколов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%), на третьем месте — выдвинувшийся от «Новых людей» Владислав Даванков (4,04%). На четвертом месте Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,16%).

Путин гарантировал себе победу еще на момент обработки 57,37% протоколов, когда он набрал свыше 50,06% от общего количества голосов.

По результатам федерального дистанционного электронного голосования второе место занял Владислав Даванков, который набрал 6,28% голосов. Первое место по результатам ДЭГ у действующего президента Владимира Путина — 87,4%. Третье и четвертое место заняли глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,76%) и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов (2,56%).

Другие кандидаты ранее уже высказались по поводу результатов выборов. Так, Харитонов заявил, что «Россияне показали, как можно сплотиться всей страной», а Даванков признал победу действующего президента Владимира Путина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Харитонов 18 марта встретится с Путиным.

По словам Путина, основными задачами на новом сроке будет решение задач военной операции, укрепление обороноспособности и армии, а также цели, оглашенные во время послания к Федеральном собранию.