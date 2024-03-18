Путин назвал основные задачи на новом сроке

Владимир Путин заверил, что сделает все возможное для решения поставленных задач. По данным ЦИК, после обработки 74,69% бюллетеней он набирает 87,14% голосов

Владимир Путин среди целей на новом сроке назвал решение задач военной операции и укрепление обороноспособности и армии России.

«Это происходит, как мы видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством», — сказал он.

Путин заверил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач.

«Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными», — обещает кандидат в президенты.

По данным ЦИК, после обработки 74,69% бюллетеней Путин набирает 87,14% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,21%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого — 4,07% и 3,16% соответственно.

По результатам федерального ДЭГ (не включая Москву — она считается отдельно) Путин набирает 87,41% голосов, сообщает ЦИК. Даванков занимает второе место с 6,28% голосов, у Слуцкого и Харитонова, соответственно, 3,75% и 2,56%. В Москве по итогам онлайн-голосования Путин набирает 89,1%, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. У Даванкова 4,4%, у Харитонова 3,3%, у Слуцкого 3,2%. А на участках — после обработки 70,09% протоколов — Путин в Москве набирает 88,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные общественного штаба по наблюдению.

Явка по стране, по данным Центризбиркома на 18:00 мск, составила 74,22%.