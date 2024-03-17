Даванков занял второе место по результатам федерального ДЭГ

Первый заместитель главы фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков занял второе место по результатам федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Калининграда. Это следует из данных ЦИК.

Даванков набрал 6,28% голосов. Первое место по результатам ДЭГ занял действующий президент Владимир Путин — у него 87,4%. Третье и четвертое место заняли глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,76%) и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов (2,56%).

Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 94%, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он назвал такой показатель рекордным за все время использования системы.

После подсчета 40,17% протоколов лидирует Путин с 87,54%. На втором месте оказался Харитонов с 4,02%. Даванков набрал 3,98%, Слуцкий — 3,07%. Предварительная федеральная явка составила рекордные 74,22%.

Даванков назвал «несомненной» победу Путина на выборах. Харитонов заявил, что россияне на голосовании «показали, как можно сплотиться всей страной». «Мы отработали честно и добросовестно нашу программу в ходе выборов», — сказал он. С победой на выборах Путина уже поздравил зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев.

В период выборов за препятствие голосованию возбудили 61 уголовное дело, 23 из них — по статье о заведомо ложном акте терроризма, рассказал первый заместитель МВД Александр Горовой. Еще 33 дела возбуждены по факту проноса на избирательные участки красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Кроме того, составлены 155 административных протоколов.