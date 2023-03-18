Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Какие товары Россия стала больше поставлять за рубеж. Инфографика Экономика, 19:30
CКА второй раз обыграл клуб Ларионова в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 19:23
Сигал самую прекрасную часть России Общество, 19:22
Guardian узнал о возобновлении США «тихой» депортации мужчин в Россию Политика, 19:20
Газета КНДР сообщила о 800 тыс. записавшихся в армию за сутки Политика, 18:42
Захарова ответила на заявление Киева о сроке продления зерновой сделки Политика, 18:38
Фоторобот от нейросети: угадайте литературного преступника. Рандомайзер РБК и more.tv, 18:35
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Гол блогера помог «Факелу» разгромить «Сочи» в РПЛ Спорт, 18:23
Глава Huawei сообщил о замещении 13 тыс. комплектующих после санкций США Бизнес, 18:22
Эрдоган подтвердил продление «важной сделки» Политика, 17:47
Путин посетил объекты «Херсонеса Таврического». Видео Политика, 17:34
Швейцарский горнолыжник побил 23-летний рекорд в Кубке мира Спорт, 17:28
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 17:10
Первый давший женщинам право голосовать штат запретил абортивные таблетки Политика, 17:00
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Guardian узнал о возобновлении США «тихой» депортации мужчин в Россию

The Guardian: администрация Джо Байдена «тихо» возобновила депортацию мужчин в Россию
США приостановили депортации в Россию в марте 2022 года. Теперь, как пишет The Guardian, они были «тихо» возобновлены
Иммиграционная и таможенная полиция США, Вашингтон
Иммиграционная и таможенная полиция США, Вашингтон (Фото: Zuma / ТАСС)

Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «втихую» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.

После начала российской спецоперации на Украине США приостановили депортацию россиян. В то же время несколько граждан России, сбежавших из страны после начала конфликта и попросивших убежище в США, рассказали The Guardian о принудительной депортации на родину.

Это произошло после того, как Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) выступила с заявлением, что в соответствии с межгосударственными соглашениями служба продолжает осуществлять депортацию в разные страны, включая Россию, пишет The Guardian.

Адвокат Дженнифер Скарборо, представляющая интересы нескольких россиян, которых могут депортировать, сообщила изданию, что ее клиенты «остаются в правовой неопределенности, поскольку у них практически нет вариантов для подачи просьбы о предоставлении убежища».

Как уточнила защитник, один из ее клиентов все еще остается в заключении в Луизиане, а другой был освобожден после объявления голодовки. Она также пояснила, что для получения убежища необходимо подтвердить в суде свои опасения по поводу угрозы жизни по возвращении в Россию. «Бегство от призыва на самом деле может быть законным заявлением о предоставлении убежища. <...> В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо», — отметила Скарборо.

США приостановили депортацию в Россию и Белоруссию в марте 2022 года — через две недели после начала спецоперации на Украине. Тогда же администрация Байдена разрешала украинцам оставаться в стране до 18 месяцев без необходимости получать специальный статус.

Читайте на РБК Pro
Дефицита в России пока не ждут: как пришлось измениться логистике
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против

The Wall Street Journal ранее писала, что с октября по декабрь 2022-го в США через границу с Мексикой въехали 12,5 тыс. россиян, большинство из которых планировали запросить политическое убежище. Госдеп США сообщал, что только за девять месяцев 2022 года россияне получили 25,6 тыс. туристических виз США. Россия данные по выехавшим в США россиянам не раскрывала.

В ноябре прошлого года ФСБ раскрыла данные о выезде россиян в страны СНГ за третий квартал 2022 года. С июля по сентябрь, в котором была объявлена частичная мобилизация, число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию составило 9,7 млн человек — это почти в два раза больше, чем во втором квартале года (было 5 млн) и на 1,2 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

В то же время данные по въезду россиян раскрыл Евросоюз. За январь—сентябрь 2022-го на его территорию через сухопутные границы въехали 1,57 млн россиян. Пик поездок пришелся на август (въехали 308,7 тыс. россиян), затем шел сентябрь (263,7 тыс.).

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
депортация США Россия Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Посольство в США назвало абсурдом данные о депортации украинских детей
Политика
В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации граждан
Политика
Рябков подтвердил депортацию из России гражданки США Криванек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter