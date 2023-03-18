Guardian узнал о возобновлении США «тихой» депортации мужчин в Россию

США приостановили депортации в Россию в марте 2022 года. Теперь, как пишет The Guardian, они были «тихо» возобновлены

Иммиграционная и таможенная полиция США, Вашингтон (Фото: Zuma / ТАСС)

Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «втихую» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.

После начала российской спецоперации на Украине США приостановили депортацию россиян. В то же время несколько граждан России, сбежавших из страны после начала конфликта и попросивших убежище в США, рассказали The Guardian о принудительной депортации на родину.

Это произошло после того, как Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) выступила с заявлением, что в соответствии с межгосударственными соглашениями служба продолжает осуществлять депортацию в разные страны, включая Россию, пишет The Guardian.

Адвокат Дженнифер Скарборо, представляющая интересы нескольких россиян, которых могут депортировать, сообщила изданию, что ее клиенты «остаются в правовой неопределенности, поскольку у них практически нет вариантов для подачи просьбы о предоставлении убежища».

Как уточнила защитник, один из ее клиентов все еще остается в заключении в Луизиане, а другой был освобожден после объявления голодовки. Она также пояснила, что для получения убежища необходимо подтвердить в суде свои опасения по поводу угрозы жизни по возвращении в Россию. «Бегство от призыва на самом деле может быть законным заявлением о предоставлении убежища. <...> В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо», — отметила Скарборо.

США приостановили депортацию в Россию и Белоруссию в марте 2022 года — через две недели после начала спецоперации на Украине. Тогда же администрация Байдена разрешала украинцам оставаться в стране до 18 месяцев без необходимости получать специальный статус.

The Wall Street Journal ранее писала, что с октября по декабрь 2022-го в США через границу с Мексикой въехали 12,5 тыс. россиян, большинство из которых планировали запросить политическое убежище. Госдеп США сообщал, что только за девять месяцев 2022 года россияне получили 25,6 тыс. туристических виз США. Россия данные по выехавшим в США россиянам не раскрывала.