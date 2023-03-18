Guardian узнал о возобновлении США «тихой» депортации мужчин в Россию
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «втихую» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
После начала российской спецоперации на Украине США приостановили депортацию россиян. В то же время несколько граждан России, сбежавших из страны после начала конфликта и попросивших убежище в США, рассказали The Guardian о принудительной депортации на родину.
Это произошло после того, как Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) выступила с заявлением, что в соответствии с межгосударственными соглашениями служба продолжает осуществлять депортацию в разные страны, включая Россию, пишет The Guardian.
Адвокат Дженнифер Скарборо, представляющая интересы нескольких россиян, которых могут депортировать, сообщила изданию, что ее клиенты «остаются в правовой неопределенности, поскольку у них практически нет вариантов для подачи просьбы о предоставлении убежища».
Как уточнила защитник, один из ее клиентов все еще остается в заключении в Луизиане, а другой был освобожден после объявления голодовки. Она также пояснила, что для получения убежища необходимо подтвердить в суде свои опасения по поводу угрозы жизни по возвращении в Россию. «Бегство от призыва на самом деле может быть законным заявлением о предоставлении убежища. <...> В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо», — отметила Скарборо.
США приостановили депортацию в Россию и Белоруссию в марте 2022 года — через две недели после начала спецоперации на Украине. Тогда же администрация Байдена разрешала украинцам оставаться в стране до 18 месяцев без необходимости получать специальный статус.
The Wall Street Journal ранее писала, что с октября по декабрь 2022-го в США через границу с Мексикой въехали 12,5 тыс. россиян, большинство из которых планировали запросить политическое убежище. Госдеп США сообщал, что только за девять месяцев 2022 года россияне получили 25,6 тыс. туристических виз США. Россия данные по выехавшим в США россиянам не раскрывала.
В ноябре прошлого года ФСБ раскрыла данные о выезде россиян в страны СНГ за третий квартал 2022 года. С июля по сентябрь, в котором была объявлена частичная мобилизация, число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию составило 9,7 млн человек — это почти в два раза больше, чем во втором квартале года (было 5 млн) и на 1,2 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
В то же время данные по въезду россиян раскрыл Евросоюз. За январь—сентябрь 2022-го на его территорию через сухопутные границы въехали 1,57 млн россиян. Пик поездок пришелся на август (въехали 308,7 тыс. россиян), затем шел сентябрь (263,7 тыс.).