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WSJ сообщила о росте миграции из России в США через Мексику

WSJ: поток мигрантов-россиян в США через Мексику резко вырос
По данным газеты, с октября по декабрь прошлого года в США через Мексику приехали 12,5 тыс. россиян — это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. В прошлом году увеличилось число выездов россиян и в другие страны мира

Количество мигрантов из России, въезжающих в США через границу с Мексикой в поисках политического убежища, резко выросло в последние месяцы, пишет The Wall Street Journal.

С октября по декабрь 2022 года таким образом в страну въехали 12,5 тыс. россиян; ожидается, пишет газета, что большинство из них запросят убежище. За аналогичный период 2021 года через те же пункты въезда в США попали только около 5 тыс. российских граждан.

Власти США не меняли правила въезда для россиян, но правительство позволило заранее записаться на прибытие к границе страны для въезда, таким образом мигранты могут добиться, чтобы на них не распространялись запреты на пересечение границы, связанные с коронавирусом, ограничивающие въезд. Опрошенные WSJ адвокаты отметили, что многие мигранты-россияне взяли эту возможность на вооружение.

«Русские чрезвычайно подкованы в том, что касается нахождения путей справиться с системой», — заявила газете иммиграционный юрист из Сан-Диего Татьяна Эдвардс-Бехар, которая сама приехала из России несколько десятилетий назад. Она подчеркнула, что россияне активно распространяют полученные знания о возможности попасть в США.

Для просьбы об убежище в пункте въезда в США ранее требовалась помощь специальных волонтеров, которые занимаются организацией пересечения границы для наиболее уязвимых групп мигрантов. В январе власти США запустили мобильное приложение, позволяющее напрямую связываться с пограничной службой.

В ноябре прошлого года ФСБ раскрыла данные о выезде россиян в страны СНГ за третий квартал 2022 года. С июля по сентябрь, в котором была объявлена частичная мобилизация, число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию составило 9,7 млн человек — это почти в два раза больше, чем во втором квартале года (было 5 млн) и на 1,2 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

В то же время данные по въезду россиян раскрыл Евросоюз. За январь—сентябрь 2022-го на его территорию через сухопутные границы въехали 1,57 млн россиян. Пик поездок пришелся на август (въехали 308,7 тыс. россиян), затем шел сентябрь (263,7 тыс.).

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