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NYT узнала о разработке Вашингтоном запрета на полеты в США через Россию

NYT: авиакомпании США потребовали запретить зарубежным конкурентам полеты над Россией
Авиакомпании из Китая, Индии и ОАЭ продолжают летать над Россией по пути в США, что дает им нечестное преимущество перед американскими конкурентами, считают последние. Минтранс США предложил меры по ограничениям для рейсов из КНР
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Министерство транспорта США разработало проект приказа по запрету китайских авиаперевозчикам совершать полеты в США над российской территорией, документ представили команде по национальной безопасности и другим чиновникам Белого дома, пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Ввести ограничения по полетам через российские воздушное пространство предлагали в конгрессе и среди авиаперевозчиков США и для других стран, в частности Индии. Однако, как пишет The New York Times, в Белом доме «осознают возможные дипломатические последствия шагов, направленных против такого давнего союзника, как Индия», либо потенциальное увеличение напряженности в отношениях с Пекином.

Собеседник газеты в Госдепартаменте заверил, что ведомство в курсе опасений и считает безопасность американских граждан в других странах ключевым приоритетом при разработке ограничений.

Ранее американские авиакомпании, интересы которых представляет отраслевая лоббистская группа Airlines for America, выразили недовольство сложившимися неравными условиями конкуренции.

Из-за закрытия воздушного пространства России им пришлось изменить тихоокеанские маршруты, намеренно оставляя десятки билетов непроданными для увеличения запасов топлива. В частности, при обычном 14-часовом перелете американским компаниям приходится тратить на час-два больше, чтобы облететь Россию. Стоимость билетов также выросла: рейс Нью-Йорк — Нью-Дели стоит около $1,5 тыс при 13 часов 40 минут пути на рейсах Air India, тогда как ближайший конкурент American Airlines предлагает рейс за 1,74 тыс. долларов с расчетным временем полета 14 часов 55 минут.

Лоббисты отметили, что Air India, Emirates, China Eastern Airlines и другие перевозчики сохранили доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию в США. В связи с ограничением американские авиаперевозичики теряют $2 млрд ежегодно, подсчитали в Airlines for America.

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США вместе с Евросоюзом и странами-партнерами закрыли небо для российских самолетов в начале марта прошлого года, вскоре после начала военных действий на Украине. Запрет на полеты коснулся пассажирских и грузовых, а также чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе из государств ЕС. Россия приняла зеркальные меры.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США воздушное пространство
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