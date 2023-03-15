Летающие в России самолеты смогут поддерживать исправными еще 10 лет

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Имеющийся у российских авиакомпаний парк самолетов можно поддерживать в состоянии летной годности еще около 10 лет, заявил министр транспорта Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

Такой прогноз министр дал на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов в наличии — 15 лет, это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов», — сказал Савельев.

Он также заверил, что российские авиакомпании не перешли к практике разборки самолетов на запчасти (каннибализации).

«На сегодняшний день из 1 167 самолетов у нас не каннибализирован ни один самолет. У нас нет каннибализации, как мы предполагали — все самолеты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями, я хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке сделанные», — пояснил министр.

По его словам, правительство выделило около 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. «Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже (...) порядка 300 млрд руб.», — сказал он.

Именно на эти деньги «Аэрофлот» уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов, добавил министр.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Минфина и к представителю «Аэрофлота»

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