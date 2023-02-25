Сенаторы предложили запретить летать в США через Россию

Сенаторы Менендес и Риш предложили запретить летать в США через Россию

Сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Джеймс Риш (республиканец) в письме попросили администрацию Джо Байдена запретить авиакомпаниям, в том числе китайским, летать в США через воздушное пространство России

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Джеймс Риш (республиканец) призвали администрацию президента Джо Байдена запретить авиакомпаниям, в том числе китайским, совершающим рейсы в США, пролетать над территорией России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо членов сената, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу, а также советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.

Авторы также попросили «решительно и публично отговаривать лиц, граждан и постоянных жителей США» от полетов через Россию, а чиновникам запретить летать в официальные поездки рейсами авиакомпаний, которые используют воздушное пространство России.

Американские авиаперевозчики в настоящее время летают в Шанхай из США через Инчхон (Южная Корея), в то время как китайские авиакомпании летают в Соединенные Штаты напрямую, пролетая через Россию, отмечает агентство.

По мнению авторов письма, нынешняя ситуация «ставит американские авиакомпании в невыгодное конкурентное положение» по сравнению с перевозчиками из других стран, «желающими вести дела с Россией». Американские авиакомпании, в том числе American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines, поддержали инициативу.

США вслед за ЕС и некоторыми другими странами закрыли небо для самолетов из России в начале марта, после начала военных действий на Украине. Запрет на полеты коснулся пассажирских и грузовых, а также чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе из государств ЕС.

Газета The Wall Street Journal в конце января писала о давлении США на Турцию, чтобы та запретила российским авиакомпаниям летать в страну на американских самолетах.