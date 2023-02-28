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В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного ВНЖ

В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного получения вида на жительство
Чтобы получить вид на жительство в Казахстане в упрощенном порядке иностранцы должны обладать одной из профессий из перечня. В их числе — инженеры, медики и специалисты в сфере ИТ
Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

В Казахстане с 28 февраля вступает в силу указ Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана, которым был введен список профессий, обладатели которых могут претендовать на упрощенный порядок получения вида на жительства.

В списке — 21 профессия. Работающие по ним иностранцы смогут оформить ВНЖ Казахстана в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности. Вид на жительство для них будет выдаваться на срок в 10 лет.

  • Врач-гематолог;
  • Врач-онколог;
  • Врач-неонатолог;
  • Врач-эндокринолог;
  • Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ;
  • Инженер-исследователь по технологии органических веществ;
  • Инженер-технолог фармации;
  • Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых;
  • Инженер авиационный;
  • Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы;
  • Инженер по внедрению новой техники и технологии;
  • Инженер по лазерному оборудованию;
  • Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна;
  • Инженер-медицинский радиохимик;
  • Инженер-медицинский физик;
  • Классификатор текстильного сырья;
  • Бактериолог;
  • Архитектор ИТ-инфраструктуры;
  • Архитектор программного обеспечения;
  • Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

В январе власти Казахстана начали ужесточать правила пребывания в стране для иностранцев. Так, была прекращена практика «визарана» — краткосрочного выезда за пределы страны для обнуления срока разрешенного пребывания. Теперь единовременно пребывать на территории Казахстана можно только 90 суток, после чего страну нужно покинуть на те же самые три месяца.

8 февраля были внесены новые изменения в правила оформления разрешения на длительное проживание. Теперь иностранцы должны предъявлять для него загранпаспорт, внутреннего паспорта для этого недостаточно. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, где иностранец намерен поселиться, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

Как следует из данных погранслужбы ФСБ, Казахстан в прошлом году вошел в тройку стран, куда россияне совершили больше всего поездок (2,7 млн), уступив только Турции (4,8 млн поездок) и Абхазии (4,2 млн). После объявления в России частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщали в МВД страны.

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