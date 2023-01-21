Как закон о госязыке изменит отношение к русскому языку в Киргизии И может ли это стать проблемой в отношениях Бишкека с Москвой

В Киргизии в первом чтении одобрен закон о переходе госучреждений на киргизский язык. Бишкек говорит, что об ущемлении русского языка речь не идет. Но эксперты указывают на риск «популистских игр»

Площадь Ала-Тоо в Бишкеке (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Как в Киргизии усиливают роль национального языка

18 января однопалатный парламент Киргизии — Жогорку кенеш принял в первом чтении конституционный закон «О государственном языке Кыргызской Республики». За закон (его текст приводит информагентство АКИpress) проголосовали 75 депутатов из 90, он определяет статус киргизского и русского языков в делопроизводстве госучреждений.

В случае окончательного принятия закона использование киргизского языка станет обязательным в 11 сферах и направлениях, таких как работа органов власти, подготовка выборов и референдумов, судопроизводство и оборона, международные договоры, географические наименования, нотариат, а также образование, наука, культура и СМИ (в частности, объем телерадиовещания на киргизском должен составлять не менее 65%). При этом в ряде случаев предусмотрен перевод на русский язык.

С призывом ко всем этим изменениям в конце 2022 года выступил президент республики Садыр Жапаров. «Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на госязыке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения», — заявил он тогда, отметив, что «неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами» (цитата по «Интерфаксу»).

Несколько позже в интервью киргизскому информагентству «Кабар» он заверил: власти «предпринимают огромные шаги» для развития в стране русского языка. По его словам, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь построить в Киргизии новые русскоязычные школы — в 2023 году за счет Москвы будет создано девять таких школ. Что до требования перевести документооборот на киргизский, то его Жапаров объяснил так: после развала СССР в республике сократилось число квалифицированных учителей русского языка, и поэтому в документации стало много ошибок. «Поэтому я предложил писать на киргизском языке, чтобы было грамотнее, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. Я лишь это имел в виду», — пояснил киргизский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

По действующим нормам, использование русского языка возможно повсеместно. Киргизия — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где статус русского языка закреплен в Конституции (он также упоминается в Основных законах Казахстана, Молдавии и Таджикистана). Киргизский язык в республике наделен статусом государственного, русский признан официальным. Причем новый законопроект эти два статуса подтверждает — по словам Жапарова, «русский язык обязательно должен оставаться официальным» (цитата по агентству «Кабар»).

«Надо исходить из нашей Конституции. У нас есть государственный и официальный языки, и ущемление по незнанию языка не допускается. Исходить надо именно из этого посыла, — сказал РБК Феликс Кулов, премьер Киргизии в 2005–2007 годах. — Что касается законопроекта, то его задача — упорядочить систему использования государственного языка в различных учреждениях. Закон определяет рамки и дальше реализуется в соответствующих постановлениях кабинета министров. В связи с этим нам потребуется определить, в какой степени кто должен языком владеть». По его оценке, важно, как закон будет реализован. «Недаром президент говорил, что требовать полного перехода нельзя. Поэтому давайте делать на двух языках — на киргизском с переводом на русский. По такому принципу, к слову, пошли и в Казахстане», — пояснил свою точку зрения Кулов.

Как перемены воспринимают в России

Идею расширения использования в республике киргизского языка активно продвигает председатель парламента Нурланбек Шакиев. В ноябре 2022 года он, в частности, предложил заменить советские названия четырех районов, на которые делится Бишкек (Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский), на киргизские. А в декабре на заседании парламента он запретил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой выступить с докладом на русском языке, заявив, что «для всех существует правило: выступать на киргизском».

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью радио «Говорит Москва» назвала происходящее первыми шагами к полному отказу от русского языка в Киргизии. «Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то, и будет как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке», — сказала она, добавив, что «и на Украине тоже с этого начиналось». «Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут», — выразила она опасения.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в беседе с РБК ситуацию с русским языком в Киргизии прокомментировал сдержанно. «Мы же обсуждаем эти вопросы: у нас работает соответствующая межправкомиссия, у нас работают министерства образования, существуют соответствующие межпарламентские контакты, — сказал сенатор. — Мы все обсуждаем — в том числе и проблему изучения русского языка и его статуса. Но только не надо делать это через мегафон. Понимаете, мегафонная дипломатия всегда вредит делу — это закон, который надо знать. Нужны встречи, экспертные консультации, и будет найдено приемлемое взаимное понимание».

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что изменения в языковой политике Бишкека начались недавно, он назвал их «популистской игрой». «Этот вопрос, конечно, должен быть уделом переговоров на высшем уровне, чтобы это было профессионально, четко, без каких-либо претензий, например через ток-шоу, которые вызывают негатив и сложность в отношениях», — отметил в беседе с РБК эксперт. Но оставлять без внимания языковую реформу в Киргизии нельзя, считает Притчин, иначе это даст повод думать, что российские интересы в этом вопросе можно не учитывать. «С учетом того, что Киргизия во многом наш союзник и получатель российской помощи, у российского руководства есть возможность этот вопрос перед своими коллегами в Киргизии ставить», — резюмировал он.