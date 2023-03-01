В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей

Глава области Улытау посетовал, что в Казахстане все еще остались советские названия регионов, и предложил переименовать Павлодарскую область в Баянауыл. Власти страны анонсировали смену тысяч «идеологически устаревших» названий

Фото: Яков Князев / ТАСС

Смена советских названий регионов Казахстана на казахские вдохновит жителей республики, заявил аким (глава) области Улытау Берик Абдыгалиулы на конференции «Духовное развитие Улытауской области», передает Informburo.

«Потому что с советского периода существовала традиция давать административные названия областям. До сих пор есть регионы с такими названиями», — напомнил Абдыгалиулы.

Он предложил переименовать Павлодарскую область в Баянауыл, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай. Аким подчеркнул, что это «священные земли с тысячелетней историей».

Он напомнил, что недавно образованные области Жетысу и Абай (ранее входили в состав Алма-Атинской и Семипалатинской областей) назвали «в честь казахских священных земель и великой личности». Возглавляемый им регион Улытау предлагали назвать Центрально-Казахстанской областью, но президент Касым-Жомарт Токаев принял «справедливое и историческое решение».

Правительство Казахстана в феврале этого года анонсировало смену «идеологически устаревших» названий 3 тыс. населенных пунктов и улиц до 2025-го. Вице-премьер Алтай Кульгинов пояснил, что будет создан список «исторических личностей», на который будут опираться при выборе нового названия. «При присвоении имен обязательно учитываются мнения местных жителей, исследуется история предлагаемого названия», — заверил он.

Переименование улиц и населенных пунктов, чьи названия связаны с Россией или советским периодом истории, проводят на Украине. Этот процесс ускорился после начала Россией военной операции.

В Москве неоднократно подвергали критике отказ украинских властей от советских топонимов. За три дня до ввода войск на Украину об этом процессе напомнил президент Владимир Путин. Он заявил, что соседнее государство образовано «в результате большевистской политики». «Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — пообещал президент 21 февраля.