С официального сайта Назарбаева пропало упоминание о елбасы

На официальном сайте первого президента Нурсултана Назарбаева больше нет упоминания о елбасы (лидере нации). Кроме того, изменился домен сайта — теперь он находится по адресу nazarbayev.kz.

Как свидетельствует кеш Google, еще 15 февраля сайт экс-президента располагался по адресу elbasy.kz. Кроме того, на портале была размещена надпись: «Официальный сайт первого президента Республики Казахстан — елбасы Нурсултана Назарбаева».

Теперь надпись выглядит так же, однако в ней больше нет слова «елбасы».

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», дававший привилегии бывшему лидеру.

В январе этот закон постановил признать утратившим силу Конституционный суд Казахстана. Он решил, что в Конституции страны, поправки в которую вступили в силу с лета, в настоящее время «отсутствуют правовые основания» для сохранения этого закона. Позднее утратившим силу документ признали обе палаты парламента Казахстана.

Как пояснил депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Айдос Сарым, после отмены закона права Назарбаева и его семьи будут регулировать пункты Конституции и закона «О президенте Республики Казахстан», которые касаются прав бывших глав государств. Им гарантируются такая же пенсия, как в законе о елбасы, жилье, охрана, транспорт и медобслуживание. Про неприкосновенность имущества, канцелярию и пенсии для членов семьи в законодательстве не упоминается.