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С официального сайта Назарбаева пропало упоминание о елбасы

С официального сайта Нурсултана Назарбаева пропало упоминание о елбасы

Было Стало

На официальном сайте первого президента Нурсултана Назарбаева больше нет упоминания о елбасы (лидере нации). Кроме того, изменился домен сайта — теперь он находится по адресу nazarbayev.kz.

Как свидетельствует кеш Google, еще 15 февраля сайт экс-президента располагался по адресу elbasy.kz. Кроме того, на портале была размещена надпись: «Официальный сайт первого президента Республики Казахстан — елбасы Нурсултана Назарбаева».

Теперь надпись выглядит так же, однако в ней больше нет слова «елбасы».

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», дававший привилегии бывшему лидеру.

В январе этот закон постановил признать утратившим силу Конституционный суд Казахстана. Он решил, что в Конституции страны, поправки в которую вступили в силу с лета, в настоящее время «отсутствуют правовые основания» для сохранения этого закона. Позднее утратившим силу документ признали обе палаты парламента Казахстана.

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Как пояснил депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Айдос Сарым, после отмены закона права Назарбаева и его семьи будут регулировать пункты Конституции и закона «О президенте Республики Казахстан», которые касаются прав бывших глав государств. Им гарантируются такая же пенсия, как в законе о елбасы, жилье, охрана, транспорт и медобслуживание. Про неприкосновенность имущества, канцелярию и пенсии для членов семьи в законодательстве не упоминается.

Теги
Нурсултан Назарбаев елбасы Казахстан
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