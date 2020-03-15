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СМИ узнали о решении Германии закрыть границы из-за коронавируса

Аэропорт Франкфурт-на-Майне, Германия (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Власти Германии решили закрыть границу с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса. Об этом пишут Der Spiegel и Bild.

Границу оставят открытой для возвращения в страну граждан Германии, а также для тех, кто работает или учится в другой стране. Кроме того, власти планируют сохранить свободное передвижение товаров.

По информации Bild, границу закроют с утра 16 марта.

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По последним данным, в Германии зафиксировали более 4 тыс. случаев коронавируса, девять из заразившихся погибли.

11 марта канцлер Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться около 70% населения страны. По ее словам, эта цифра обусловлена тем, что вакцины от заболевания пока нет, а у людей еще не выработался иммунитет.

Теги: Германия, коронавирус, Австрия, Швейцария
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