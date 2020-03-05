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МИД Белоруссии прекратил разработку планов интеграции до поставки нефти

Владимир Макей (Фото: Global Look Press)

Власти Белоруссии приостановили работу над «дорожными картами» интеграции с Россией, сообщил журналистам глава МИД страны Владимир Макей. По его словам, до восстановления поставок нефти такая работа бессмысленна.

«Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа. Смысла нет работать над этими «дорожными картами», пока не будут решены эти вопросы», — сказал министр (цитата по БелТА).

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
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Осенью и в декабре прошлого года Москва и Минск провели несколько раундов переговоров о поставках российской нефти, которая является основным сырьем для белорусских НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за границу. В итоге сторонам не удалось заключить контракт взамен соглашения, срок действия которого истек 1 января 2020-го. Основной причиной стал спор о цене.

В середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации. Позднее Лукашенко сказал, что Белоруссию понуждают к интеграции.

Теги: Белоруссия, цены на нефть
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