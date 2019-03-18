В Совфеде заявили о переброске Ту-22 в Крым в ответ на ПРО США в Румынии

Россия в ответ на размещение ПРО США в Румынии перекинула на авиабазу в Гвардейском под Симферополем дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает «РИА Новости».
«Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — сказал сенатор.
Бондарев отметил, что в Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1», ОТРК «Искандер» двух модификаций.
«Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха. Также здесь находятся противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», оснащенные суперсовременными, в том числе гиперзвуковыми ракетами, подлодки «Новосибирск» и «Ростов-на-Дону», — указал сенатор.