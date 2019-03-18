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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В Совфеде заявили о переброске Ту-22 в Крым в ответ на ПРО США в Румынии
По словам сенатора Виктора Бондарева, этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе. Ранее два Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами в акватории Черного моря
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Россия в ответ на размещение ПРО США в Румынии перекинула на авиабазу в Гвардейском под Симферополем дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает «РИА Новости».

«Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — сказал сенатор.

Бондарев отметил, что в Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1», ОТРК «Искандер» двух модификаций.

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«Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха. Также здесь находятся противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», оснащенные суперсовременными, в том числе гиперзвуковыми ракетами, подлодки «Новосибирск» и «Ростов-на-Дону», — указал сенатор.

По словам Бондарева, такая системами вооружений не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, «дерзнувшему напасть на Россию с данного направления».

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами на расстоянии до 2200 км от аэродромов базирования. 14 марта сообщалось, что два Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами в акватории Черного моря.

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С 2016 года в Румынии на американской авиабазе Девеселу установлен комплекс Aegis Ashore. В Москве указывали, что он может запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные «Томагавки», и выражали по этому поводу опасения. Бухарест также подписал контракт на поставку американской системы ПРО Patriot.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Крым, Ту-22М3
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