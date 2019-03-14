Российские бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Черного моря

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

В оборонном ведомстве отметили, что самолеты преодолели порядка 4,5 тыс. км, проведя в воздухе более пяти часов.

В министерстве уточнили, что самолеты дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Каспийского морей, а также Северного Ледовитого и Тихого океанов.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.