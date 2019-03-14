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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Российские бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Черного моря

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

В оборонном ведомстве отметили, что самолеты преодолели порядка 4,5 тыс. км, проведя в воздухе более пяти часов.

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В министерстве уточнили, что самолеты дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Каспийского морей, а также Северного Ледовитого и Тихого океанов.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Теги: Черное море, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ
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