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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,2%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп связал оговорку Байдена по поводу участия в выборах с «низким IQ»
Бывший вице-президент, как отметил американский лидер, «потерял дар речи», пытаясь сформулировать фразу о возможном выдвижении на выборах. Накануне Байден оговорился, сказав, что баллотироваться не будет
Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

Дональд Трамп отреагировал на оговорку бывшего вице-президента Джо Байдена по поводу возможного участия в выборах президента Соединенных Штатов.

«Привыкайте, еще один человек с низким IQ», — написал политик на своей странице в Twitter. На выходных Байден, как отметил также Трамп, «потерял дар речи, когда он не смог правильно сформулировать очень простую фразу о своем решении баллотироваться в президенты».

Речь идет об оговорке, которую бывший вице-президент США допустил накануне во время выступления перед сторонниками Демократической партии в Делавэре. «Меня критикуют новые левые [прогрессивные демократы]. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется», — заявил Байден. «Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — поправился он через несколько секунд.

После этого «второй номер» в администрации Барака Обамы пояснил, что не имел в виду свое выдвижение на выборы, и перекрестился. При этом собравшиеся, как отмечал CNN, встретили его оговорку одобрительными аплодисментами.

Политика
Байден оговорился о своем участии в выборах президента США в 2020 году

Ранее о том, что 76-летний Байден собирается участвовать в кампании перед выборами 2020 года в США, со ссылкой на источники писали The Hill и Associated Press. Сам бывший вице-президент допускал такую возможность после избрания президентом США Трампа в 2016 году.

При этом сам нынешний 72-летний американский лидер тоже неоднократно допускал оговорки или странные высказывания. Так, ранее в марте во время встречи в Белом доме с главой Apple Тимом Куком Трамп обратился к нему как к Тиму Эплу.​ Кроме того, летом прошлого года после встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп признался, что оговорился на совместной с российским лидером пресс-конференции. Тогда, комментируя предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в 2016 году, американский лидер отмечал, что в ситуации «виноваты обе стороны» и он «не видит причин, почему это могла бы быть Россия». Позже Трамп поправился: на самом деле в этой фразе, по его словам, он пропустил частицу «не». «Я не вижу причин, почему это не могла бы быть Россия», — утверждал политик.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, США выборы президента
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