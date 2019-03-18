Трамп связал оговорку Байдена по поводу участия в выборах с «низким IQ»

Трамп связал оговорку Байдена по поводу участия в выборах с «низким IQ»

Бывший вице-президент, как отметил американский лидер, «потерял дар речи», пытаясь сформулировать фразу о возможном выдвижении на выборах. Накануне Байден оговорился, сказав, что баллотироваться не будет

Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

Дональд Трамп отреагировал на оговорку бывшего вице-президента Джо Байдена по поводу возможного участия в выборах президента Соединенных Штатов.

«Привыкайте, еще один человек с низким IQ», — написал политик на своей странице в Twitter. На выходных Байден, как отметил также Трамп, «потерял дар речи, когда он не смог правильно сформулировать очень простую фразу о своем решении баллотироваться в президенты».

Речь идет об оговорке, которую бывший вице-президент США допустил накануне во время выступления перед сторонниками Демократической партии в Делавэре. «Меня критикуют новые левые [прогрессивные демократы]. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется», — заявил Байден. «Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — поправился он через несколько секунд.

После этого «второй номер» в администрации Барака Обамы пояснил, что не имел в виду свое выдвижение на выборы, и перекрестился. При этом собравшиеся, как отмечал CNN, встретили его оговорку одобрительными аплодисментами.