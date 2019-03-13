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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Reuters узнал о планах запустить в день присоединения новые ТЭС в Крыму
Запустить новые электростанции на полуострове планируется 18 марта — в пятилетие присоединения Крыма к России. В этот же день запланирован визит Владимира Путина на полуостров, сообщали накануне источники РБК
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россия планирует официально запустить две новые электростанции в Крыму 18 марта, сообщили Reuters в среду пять источников, знакомых с такими планами. Планируемый запуск может совпасть с возможным визитом в Крым президента России Владимира Путина, добавили собеседники агентства.

О том, что Путин планирует свой визит в Крым в день годовщины присоединения полуострова к России, сообщили накануне источники РБК.

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Речь идет о Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно, которые строит «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»). Представитель «Ростеха» отказался от комментариев. Кремль не сразу ответил на запрос о комментариях, добавляет Reuters. РБК направил запрос в пресс-службу главы республики Крым Сергея Аксенова.

Вторые два энергоблока крымских электростанций «дочка» «Ростеха» сможет запустить только в марте следующего года, рассказывали РБК в конце минувшего года два человека, знакомых с топ-менеджерами «Технопромэкспорта», эту же информацию тогда же подтвердил представитель компании.

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Изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Но сроки неоднократно переносились, в том числе из-за проблем с немецкими газовыми турбинами Siemens, которые купила структура «Ростеха» для ТЭС. Siemens заявила, что ее энергетические турбины были установлены без ее ведома и в нарушение санкций Европейского союза. Все это привело к приостановке сотрудничества немецкой компании с российскими госкомпаниями. В итоге первые блоки запустили 1 октября минувшего года. Запуск вторых блоков «Ростех» попросил вновь перенести.

О планируемом визите Путина в Крым на пятилетие присоединения полуострова к России накануне РБК сообщили три источника, близких к администрации президента. Двое из собеседников знают, что поездка в Крым уже стоит в графике главы государства.​

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Алина Фадеева, Егор Губернаторов
Теги: Крым
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