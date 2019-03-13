Reuters узнал о планах запустить в день присоединения новые ТЭС в Крыму

Reuters узнал о планах запустить в день присоединения новые ТЭС в Крыму

Запустить новые электростанции на полуострове планируется 18 марта — в пятилетие присоединения Крыма к России. В этот же день запланирован визит Владимира Путина на полуостров, сообщали накануне источники РБК

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россия планирует официально запустить две новые электростанции в Крыму 18 марта, сообщили Reuters в среду пять источников, знакомых с такими планами. Планируемый запуск может совпасть с возможным визитом в Крым президента России Владимира Путина, добавили собеседники агентства.

О том, что Путин планирует свой визит в Крым в день годовщины присоединения полуострова к России, сообщили накануне источники РБК.

Речь идет о Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно, которые строит «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»). Представитель «Ростеха» отказался от комментариев. Кремль не сразу ответил на запрос о комментариях, добавляет Reuters. РБК направил запрос в пресс-службу главы республики Крым Сергея Аксенова.

Вторые два энергоблока крымских электростанций «дочка» «Ростеха» сможет запустить только в марте следующего года, рассказывали РБК в конце минувшего года два человека, знакомых с топ-менеджерами «Технопромэкспорта», эту же информацию тогда же подтвердил представитель компании.