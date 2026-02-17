Зеленский поручил делегации проработать в Женеве встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской делегации поднять на переговорах в Женеве вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил в интервью Axios.
По мнению Зеленского, встреча стала бы лучшей возможностью добиться прогресса по территориальным вопросам.
Зеленский прежде не раз выражал желание встретиться с Путиным лично. Российская сторона пообещала ему безопасность в случае визита в Москву на такие переговоры. «Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Киев от идеи встречи лидеров в Москве отказывался. Зеленский выражал готовность поддержать предложения США встретиться «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии».
Переговоры в Женеве идут с 17 по 18 февраля. По итогам первого дня переговоров, источник РБК в российской делегации сообщил, что встречи были очень напряженным, носили как двусторонний, так и трехсторонний характер (Россия — США, Россия-Украина, Россия-США-Украина).
Предыдущие два раунда переговоров прошли в конце января — начале февраля 2026 года в Абу-Даби. Стороны охарактеризовали встречи как конструктивные. Причем после первого раунда, американские чиновники сообщили Axios, что Украина и Россия приблизились к встрече двух лидеров.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой