Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский поручил делегации проработать в Женеве встречу с Путиным

Сюжет
Мирный план по Украине
Кремль ранее говорил, что готов обеспечить безопасность Зеленского на встрече в Москве, тот исключал возможность переговоров в России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской делегации поднять на переговорах в Женеве вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил в интервью Axios.

По мнению Зеленского, встреча стала бы лучшей возможностью добиться прогресса по территориальным вопросам.

Зеленский прежде не раз выражал желание встретиться с Путиным лично. Российская сторона пообещала ему безопасность в случае визита в Москву на такие переговоры. «Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Киев от идеи встречи лидеров в Москве отказывался. Зеленский выражал готовность поддержать предложения США встретиться «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии».

Переговоры в Женеве идут с 17 по 18 февраля. По итогам первого дня переговоров, источник РБК в российской делегации сообщил, что встречи были очень напряженным, носили как двусторонний, так и трехсторонний характер (Россия — США, Россия-Украина, Россия-США-Украина).

Предыдущие два раунда переговоров прошли в конце января — начале февраля 2026 года в Абу-Даби. Стороны охарактеризовали встречи как конструктивные. Причем после первого раунда, американские чиновники сообщили Axios, что Украина и Россия приблизились к встрече двух лидеров.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Зеленский Украина Владимир Путин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
