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Политика ,  
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Макрон заявил о готовности к разговору с Путиным

В последний раз президенты общались по телефону в сентябре 2022 года. Макрон сообщил, что готов вновь поговорить с Путиным, если это поможет урегулированию между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью La Dépêche du Midi и другим региональным французским изданиям выразил готовность к разговору с российским президентом Владимиром Путиным, если это поможет урегулированию между Москвой и Киевом.

«Очевидно, я снова поговорю с ним, если это будет полезно для ситуации», — сказал Макрон, отметив, что готов к беседе, «когда это будет уместно в цикле предстоящих переговоров».

Французский президент и прежде не исключал контактов с Путиным при наличии подходящих обстоятельств, например, в ноябре 2024 года, после того как российский президент впервые за два года поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. 12 февраля Путин общался с президентом США Дональдом Трампом.

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Контакты между Путиным и Макроном участились с конца 2021 года, когда обстановка вокруг Украины начала обостряться, они также лично встретились в Москве в начале февраля 2022-го. Французский лидер рассказывал, что за полгода провел «сто часов» в переговорах с Путиным.

Их последняя беседа состоялась в сентябре 2022 года. Путин позже заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения». Французский президент в ответ сказал, что «не менял номер телефона», и добавил, что ответит на звонок, если у Путина «есть стремление к диалогу» и серьезные предложения для прекращения конфликта с Украиной.

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