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Политика ,  
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Рябков назвал тревожной ситуацию с выдачей агремана послу России в США

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Подвижек с агреманом новому послу России в США нет, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, пауза Вашингтона «постепенно приближается к тревожной зоне».

«Мы находимся в режиме ожидания. Время идет. И конечно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении», — сказал дипломат.

Он отметил, что без посла любая дипломатическая миссия функционирует не столь эффективно, как это необходимо, тем более, когда речь идет о Вашингтоне. Рябков убежден, что американская сторона на старте новой администрации тоже заинтересована в нормализации «всех механизмов межгосударственного общения». В связи с этим замминистра призвал американские власти обратить внимание на «данный сюжет».

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В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. В конце ноября того же года источники «Коммерсанта» сообщали, что наиболее вероятным кандидатом на пост российского посла в США станет директор департамента Северной Америки МИД России, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

В МИД России, комментируя информацию издания, заявили РБК, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла, назвав публикацию «вчерашними новостями». В дипведомстве не стали комментировать информацию «в связи с наличием законодательных ограничений».

В декабре 2024 года пресс-служба банка ВТБ сообщила о назначении Антонова советником банка. Там пояснили, что бывший посол «сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС».

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Теги
посол России в США Сергей Рябков


 

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