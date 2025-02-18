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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский предостерег от «Афганистана 2.0» на Украине

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Военная операция на Украине
Зеленский призвал при урегулировании не «отбрасывать» те позиции, на которых настаивали Киев и Запад, так как это может привести к повторению ситуации с уходом США из Афганистана. Трамп называл ее самым позорным моментом в истории
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Прекращение конфликта на Украине с отступлением от ключевых позиций, которых Киев и Запад придерживались ранее, может привести к развитию ситуации, подобной той, что сложилась при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ARD, передает Tagesschau.

«Это нельзя просто так отбросить. Так не работает. Я считаю, что никто не заинтересован в повторении сценария Афганистана 2.0», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что опыт в этой стране показывает последствия, «когда кто-то бездумно заканчивает что-то и очень быстро уходит». В Афганистане «недостаток уважения к человеческой жизни» привел к «трагедии», отметил президент.

Зеленский отметил, что «победа Украины точно не состоится без поддержки США», хотя страна теперь «имеет большой опыт в собственном производстве вооружений». Он также назвал важными гарантии безопасности для Киева.

Глава государства добавил, что договоренности, которые будут достигнуты без участия Украины, «бессмысленны», о них «не может быть и речи», и потому Россия и США могут договариваться друг с другом только относительно двусторонних отношений.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Вывод войск США из Афганистана, которые находились там с 2001 года, обсуждался еще в первый срок президента Дональда Трампа. Но сам процесс произошел при его преемнике Джо Байдене в 2021 году. Когда американские военные покинули Афганистан, к власти там в кратчайшие сроки пришли талибы («Талибан» признан в России террористической группировкой и запрещен). В Афганистане в этот период погибли 13 американцев.

Трамп неоднократно заявлял, что вывод войск был «самым позорным моментом в истории» США. Также республиканец говорил, что ситуация показала «некомпетентность» Вашингтона мировым лидерам — председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Владимиру Путину, и это, вероятно, «подтолкнуло» к действиям на Украине.

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Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине Афганистан
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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