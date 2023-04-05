Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
«Ростех» заявил о заинтересованности Минобороны в комплексах «Арена-М» Политика, 05:01
Работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях Общество, 05:00
Трамп рассказал о предложении прокурора урегулировать дело до суда Политика, 04:22
Трамп допустил, что доллар может перестать быть стандартом при расчетах Политика, 04:07
Трамп заявил, что мир на пороге ядерной мировой войны из-за Байдена Политика, 04:02
Трамп назвал самый позорный момент в истории США Политика, 03:56
Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Финляндией по линии НАТО Политика, 03:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Трамп заявил, что США «катятся в ад» Политика, 03:41
Студенты рассказали о первом в США классе по изучению порнологии Общество, 03:15
Bloomberg узнал о теплом отношении китайцев перед визитом Макрона в Китай Политика, 02:50
Bloomberg узнал о планах Японии принять проект о строительстве убежищ Политика, 02:49
Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа Политика, 02:17
Болтон словами о Берии и Сталине отреагировал на обвинения Трампу Политика, 01:40
Клинтон выразил сожаление, что призвал Киев отказаться от ядерного оружия Политика, 01:12
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Суд над Трампом ,  
0 

Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Трамп: уход военных США из Афганистана стал самым позорным моментом в истории страны

Уход американских войск из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляцию вела газета The Telegraph.

«Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму $85 млрд, лучшая в мире военная техника, потеряли 13 блистательных жизней. Я считаю, это самое позорное время в истории нашей страны», — заявил Трамп.

29 апреля 2021 года НАТО и США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана. Действующий президент США Джо Байден заявил, что полностью выведут свои войска 11 сентября. Он объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. После того, как американские солдаты покинули страну, члены «Талибана» (запрещенной в России террористической организации) захватили страну и до сих пор управляют ей.

Военный контингент США присутствовал в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. В 2020 году США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских военных с территории Афганистана.

Теги
Дональд Трамп США Афганистан
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Трамп заявил, что США «катятся в ад»
Политика
Болтон словами о Берии и Сталине отреагировал на обвинения Трампу
Политика
Прокуратура раскрыла суть претензий к Дональду Трампу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter