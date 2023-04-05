Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Уход американских войск из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляцию вела газета The Telegraph.

«Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму $85 млрд, лучшая в мире военная техника, потеряли 13 блистательных жизней. Я считаю, это самое позорное время в истории нашей страны», — заявил Трамп.

29 апреля 2021 года НАТО и США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана. Действующий президент США Джо Байден заявил, что полностью выведут свои войска 11 сентября. Он объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. После того, как американские солдаты покинули страну, члены «Талибана» (запрещенной в России террористической организации) захватили страну и до сих пор управляют ей.

Военный контингент США присутствовал в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. В 2020 году США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских военных с территории Афганистана.