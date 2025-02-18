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Военная операция на Украине ,  
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Отслуживших по контракту полгода предложили освобождать от срочной службы

Картаполов: служивших по контракту полгода могут освободить от срочной службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутат Картаполов отметил, что те, кто не проходил срочную службу, но подписал контракт и провел в зоне боевых действий не менее полугода, имеют право быть освобожденными от призыва. Контракт заключается не менее чем на год
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В Госдуму в ходе весенней сессии могут внести законопроект об освобождении от призыва на срочную службу участников военной операции, которые заключили контракт с Минобороны и отслужили как минимум полгода. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Те, кто добровольно подписал контракт с Министерством обороны, но раньше не проходил службу в рядах вооруженных сил, и те, кто провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев, по нашему мнению, имеют полное право не быть призванными на службу. Мы считаем, что это абсолютно справедливо и продолжаем с коллегами работу в этом направлении», — сказал он.

Картаполов предположил, что законопроект будет правительственным.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В 2024 году, как сообщил в январе зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, около 450 тыс. человек подписали контракт с Минобороны, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования. Таким образом, задача по набору была выполнена, указал он. По его словам, ежедневно в среднем заключали контракт более 1 тыс. человек, в текущем году необходимо сохранить «набранные темпы». В январе, говорил Медведев, план набора также был выполнен.

Заключить контракт можно с 18 лет, с этого же возраста призывают в армию. С начала прошлого года верхняя планка призывного возраста была повышена с 27 до 30 лет. Контракт заключается на год, три или пять лет. Срок срочной службы не изменился и составляет один год.

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Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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