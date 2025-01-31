Медведев сообщил о выполнении январского плана по набору контрактников

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План по набору военнослужащих по контракту на январь выполнен, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург, фрагмент записи которой опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе рабочей поездки он посетил пункт набора на военную службу, отметив его современное оснащение и оперативность работы.

«Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены. Все проходит быстро, по установленному регламенту, это удобно для граждан», — заявил Медведев во время посещения пункта.

Он подчеркнул, что ранее процесс оформления на военную службу мог занимать месяц, тогда как теперь процедура ограничивается одним днем или — в редких случаях — несколькими днями.

24 января в ходе заседания межведомственной комиссии Медведев заявил, что в 2024 году контракт с Министерством обороны России подписали около 450 тыс. граждан, а еще 40 тыс. человек вступили в добровольческие формирования.

Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что цель, поставленная президентом страны на 2024 год, была выполнена. Главной задачей на 2025 год, по его словам, является поддержание достигнутых темпов.