В Госдуме рассказали, когда изменят правила призыва на срочную службу
Новый порядок призыва в армию на срочную службу Госдума рассмотрит до начала весеннего призыва. Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, до начала призывной кампании этой весны в Думе его «обязательно рассмотрят» (цитата по «Интерфаксу»).
Если парламент примет этот законопроект, то человека, которого призывная комиссия решила призвать, а военкомат по факту не призвал, смогут забрать в армию в течение года. Ранее стало известно, что правительство России намерено поддержать это изменение.
Что поменяется в правилах призыва, если законопроект примут:
- решение призывной комиссии о призыве будет действовать один год;
- если человека не призвали в весенний призыв, его смогут забрать в осенний, при этом по новой решение о призыве не будет выноситься;
- призывать человека смогут во время проведения призывных кампаний;
- в городах федерального значения смогут создавать одну призывную комиссию (сейчас их обычно несколько — в каждом районе своя);
- одну призывную комиссию также смогут создавать в нескольких муниципальных районах или городских округах.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его принятие позволит уменьшить число должностных лиц, которые привлекаются к проведению призывной кампании. В пример приводились врачи, которые нужны в системе здравоохранения.
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