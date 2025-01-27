В Госдуме рассказали, когда изменят правила призыва на срочную службу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новый порядок призыва в армию на срочную службу Госдума рассмотрит до начала весеннего призыва. Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, до начала призывной кампании этой весны в Думе его «обязательно рассмотрят» (цитата по «Интерфаксу»).

Если парламент примет этот законопроект, то человека, которого призывная комиссия решила призвать, а военкомат по факту не призвал, смогут забрать в армию в течение года. Ранее стало известно, что правительство России намерено поддержать это изменение.

Что поменяется в правилах призыва, если законопроект примут:

решение призывной комиссии о призыве будет действовать один год;

если человека не призвали в весенний призыв, его смогут забрать в осенний, при этом по новой решение о призыве не будет выноситься;

призывать человека смогут во время проведения призывных кампаний;

в городах федерального значения смогут создавать одну призывную комиссию (сейчас их обычно несколько — в каждом районе своя);

одну призывную комиссию также смогут создавать в нескольких муниципальных районах или городских округах.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его принятие позволит уменьшить число должностных лиц, которые привлекаются к проведению призывной кампании. В пример приводились врачи, которые нужны в системе здравоохранения.