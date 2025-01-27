 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Госдуме рассказали, когда изменят правила призыва на срочную службу

Госдума рассмотрит изменение правил призыва в армию до весеннего призыва
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новый порядок призыва в армию на срочную службу Госдума рассмотрит до начала весеннего призыва. Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, до начала призывной кампании этой весны в Думе его «обязательно рассмотрят» (цитата по «Интерфаксу»).

Если парламент примет этот законопроект, то человека, которого призывная комиссия решила призвать, а военкомат по факту не призвал, смогут забрать в армию в течение года. Ранее стало известно, что правительство России намерено поддержать это изменение.

Что поменяется в правилах призыва, если законопроект примут:

  • решение призывной комиссии о призыве будет действовать один год;
  • если человека не призвали в весенний призыв, его смогут забрать в осенний, при этом по новой решение о призыве не будет выноситься;
  • призывать человека смогут во время проведения призывных кампаний;

Правительство поддержало изменение правил срочного призыва с замечанием
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

  • в городах федерального значения смогут создавать одну призывную комиссию (сейчас их обычно несколько — в каждом районе своя);
  • одну призывную комиссию также смогут создавать в нескольких муниципальных районах или городских округах.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его принятие позволит уменьшить число должностных лиц, которые привлекаются к проведению призывной кампании. В пример приводились врачи, которые нужны в системе здравоохранения.

Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток
Общество
Фото:Сергей Чернов / Global Look Press

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
осенний призыв весенний призыв правила правительство Госдума Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Материалы по теме
Правительство поддержало изменение правил срочного призыва с замечанием
Политика
Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
В Думе назвали срок рассмотрения новых правил призыва на срочную службуПолитика, 18:06
ФИФА исключила ЦСКА из списка клубов с запретом на трансферыСпорт, 18:05
«Галс-Девелопмент» стал обладателем звания «Отличное место для работы»Пресс-релиз, 18:03
Первый замгубернатора Курской области подал в отставкуПолитика, 17:56
Бывший главком ВСУ заявил о потере Украиной половины природных ресурсовПолитика, 17:53
Мосбиржа подвела итоги первого дня утренних торговИнвестиции, 17:52
Худрука театра им. Моссовета госпитализировали из-за проблем с давлениемОбщество, 17:50
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Reuters узнал о 25 живых заложниках у ХАМАС из 33 в списках на обменПолитика, 17:48
Умерла получившая гражданство России экс-советница РейганаПолитика, 17:47
МИД назвал нежелательной ситуацию с назначением посла в СШАПолитика, 17:41
Официальный курс доллара опустился ниже ₽98 впервые с ноября 2024 годаИнвестиции, 17:35
Газпромбанк назвал топ-10 дивидендных бумаг на ближайший годИнвестиции, 17:24
В Госдуме рассказали, когда изменят правила призыва на срочную службуПолитика, 17:22
Евросоюз отменил безвиз для грузинских чиновников и дипломатовПолитика, 17:19