 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Швеция прекратит расследование взрывов на «Северных потоках»

Süddeutsche Zeitung: Швеция прекратит расследование взрыва на «Северных потоках»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Взрывы произошли в сентябре 2022 года, расследование ведут несколько стран. Прекращение Швецией следствия позволит ей передать фрагменты труб со взрывчаткой Германии, которая нашла взрывчатку на, возможно, причастной к атаке яхте
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года&nbsp;
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года  (Фото: The Swedish Coast Guard / Global Look Press)

В ближайшие дни прокуратура Стокгольма собирается объявить о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые произошли в сентябре 2022 года. Об этом пишут немецкие Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR, WDR и Zeit.

С соответствующим заявлением должен выступить ответственный прокурор Матс Юнгквист. SZ отмечает, что в понедельник он заявил газете Expressen о скором «новом развитии событий» в расследовании, но что имеется в виду, неясно.

Немецкие СМИ пишут, что решение прекратить следствие может быть связано с тем, что Швеция не нашла конкретных подозреваемых в королевстве. При этом для расследования, которое ведет Германия, это может быть полезно, так как Стокгольм передаст собранные материалы Берлину. Немецкие власти подтвердили, что продолжают расследование.

По данным SZ, полиции и прокуратуре Германии необходимы части разрушенных труб, которые шведская сторона изъяла с места происшествия. Следы взрывчатки с труб сравнят с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». По одной из версий она была использована в схеме преступления.

Путин допустил причастность США к подрыву «Северных потоков»
Политика
Владимир Путин

О том, что эту яхту использовали для перевозки взрывчатки к месту подрыва — у датского острова Борнхольм, писали Zeit, ARD и еще несколько западных СМИ. По их сведениям, яхту арендовала группа из шести украинцев. Польша, которая тоже расследует инцидент, называла их туристами.

Президент Владимир Путин говорил, что к подрыву Nord Stream причастны «англосаксы». В марте 2023 года он называл версию, что это сделала группа украинцев, «чушью», так как для такой атаки нужны были «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями». В декабре 2023 года он заявил, что к атаке могут быть причастны Соединенные Штаты. То, что диверсию устроила Россия, он исключал.

Российское Минобороны заявляло о причастности к атаке Британии, но Лондон отвергал эти обвинения.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швеция Северный поток Nord Stream взрыв
Материалы по теме
США предложили «не забегать вперед» расследования по «Северным потокам»
Политика
WP назвала украинского полковника координатором атак на «Северные потоки»
Политика
МИД заявил об отказе Дании помогать в расследовании по «Северным потокам»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
Германия приняла отличное от Швеции решение по расследованию Nord Stream Политика, 15:37
Минобороны сообщило об улучшении положения на трех направлениях Политика, 15:35
Россия и Белоруссия создадут единый список экстремистов Политика, 15:33
Ла Лига обратится в прокуратуру из-за фаната, ткнувшего игрока в ягодицы Спорт, 15:33
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 15:22
ЦИК перенесла заседание по регистрации Надеждина после его просьбы Политика, 15:19
В Чувашии задержали 20-летнего россиянина, готовившего поджог локомотива Политика, 15:12
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Швеция прекратит расследование взрывов на «Северных потоках» Политика, 15:09
Манипуляция сознанием и эксплуатация внимания: чем опасны социальные сети Pro, 15:02
В ЕС исключили запрет на импорт алюминия из России к 24 февраля Политика, 15:02
Раскрыта внешность нового российского электрокара «Атом» Авто, 15:00
На Украине продлили военное положение и мобилизацию Политика, 14:56
Умер один из лучших вратарей в истории «Реала» Спорт, 14:56
Нейросети, новые линейки и люкс: что происходит с брендами одежды РБК и Яндекс, 14:54