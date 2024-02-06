Швеция прекратит расследование взрывов на «Северных потоках»
В ближайшие дни прокуратура Стокгольма собирается объявить о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые произошли в сентябре 2022 года. Об этом пишут немецкие Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR, WDR и Zeit.
С соответствующим заявлением должен выступить ответственный прокурор Матс Юнгквист. SZ отмечает, что в понедельник он заявил газете Expressen о скором «новом развитии событий» в расследовании, но что имеется в виду, неясно.
Немецкие СМИ пишут, что решение прекратить следствие может быть связано с тем, что Швеция не нашла конкретных подозреваемых в королевстве. При этом для расследования, которое ведет Германия, это может быть полезно, так как Стокгольм передаст собранные материалы Берлину. Немецкие власти подтвердили, что продолжают расследование.
По данным SZ, полиции и прокуратуре Германии необходимы части разрушенных труб, которые шведская сторона изъяла с места происшествия. Следы взрывчатки с труб сравнят с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». По одной из версий она была использована в схеме преступления.
О том, что эту яхту использовали для перевозки взрывчатки к месту подрыва — у датского острова Борнхольм, писали Zeit, ARD и еще несколько западных СМИ. По их сведениям, яхту арендовала группа из шести украинцев. Польша, которая тоже расследует инцидент, называла их туристами.
Президент Владимир Путин говорил, что к подрыву Nord Stream причастны «англосаксы». В марте 2023 года он называл версию, что это сделала группа украинцев, «чушью», так как для такой атаки нужны были «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями». В декабре 2023 года он заявил, что к атаке могут быть причастны Соединенные Штаты. То, что диверсию устроила Россия, он исключал.
Российское Минобороны заявляло о причастности к атаке Британии, но Лондон отвергал эти обвинения.
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