В ЕС предложили выпустить облигации на €100 млрд для защиты от России

ЕС следует выпустить еврооблигации для инвестирования в оборону, поскольку усилий отдельных стран недостаточно, считает премьер Эстонии Кая Каллас. Ранее она предупреждала о риске конфликта НАТО с Россией

Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Евросоюзу следует разработать план выпуска еврооблигаций на €100 млрд, средства от которых пойдут на инвестиции в оборонную промышленность, предложила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Bloomberg.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и [изучить], что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпущены отдельными странами самостоятельно, слишком малы», — сказала она. Евробонды, по мнению Каллас, окажут гораздо большее влияние.

Она отметила, что ЕС нужно развивать военную промышленность, заключить долгосрочные контракты на поставку вооружений Киеву как из своих запасов, так и из источников по всему миру. По мнению политика, в некоторых странах «на словах понимают и поддерживают, но на деле делают не так много, потому что на самом деле не чувствуют», какая «угроза исходит от России».

Как отмечает Bloomberg, идею также поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Агентство отметило, что «бережливые страны», например Нидерланды и Германия, могут проявить меньший интерес к этому.





Призывы к наращиванию военного производства звучат и в других европейских странах на фоне заявлений о потенциальном конфликте между Россией и НАТО. Так, об этом говорили немецкий министр обороны Борис Писториус и его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен. Оба отмечали, что Москва наращивает свой военный потенциал.

Президент Владимир Путин указывал, что выпуск продукции на предприятиях ОПК значительно вырос. Он говорил, что работа на них идет «колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно». «Объемы производства постоянно растут: день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу. За год по ряду показателей увеличиваются не на проценты, а в разы», — отмечал президент.

Заявления о том, что Россия может вступить в конфликт с НАТО, глава государства называл «чушью полной», к странам альянса у Москвы нет территориальных претензий.