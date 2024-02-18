 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЕС предложили выпустить облигации на €100 млрд для защиты от России

Премьер Эстонии предложила выпустить евробонды на €100 млрд для обороны ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС следует выпустить еврооблигации для инвестирования в оборону, поскольку усилий отдельных стран недостаточно, считает премьер Эстонии Кая Каллас. Ранее она предупреждала о риске конфликта НАТО с Россией
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Евросоюзу следует разработать план выпуска еврооблигаций на €100 млрд, средства от которых пойдут на инвестиции в оборонную промышленность, предложила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Bloomberg.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и [изучить], что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпущены отдельными странами самостоятельно, слишком малы», — сказала она. Евробонды, по мнению Каллас, окажут гораздо большее влияние.

Она отметила, что ЕС нужно развивать военную промышленность, заключить долгосрочные контракты на поставку вооружений Киеву как из своих запасов, так и из источников по всему миру. По мнению политика, в некоторых странах «на словах понимают и поддерживают, но на деле делают не так много, потому что на самом деле не чувствуют», какая «угроза исходит от России».

Как отмечает Bloomberg, идею также поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Агентство отметило, что «бережливые страны», например Нидерланды и Германия, могут проявить меньший интерес к этому.


Во Франции призвали ЕС увеличить военные бюджеты из-за российской угрозы
Политика
Стефан Сежурне

Призывы к наращиванию военного производства звучат и в других европейских странах на фоне заявлений о потенциальном конфликте между Россией и НАТО. Так, об этом говорили немецкий министр обороны Борис Писториус и его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен. Оба отмечали, что Москва наращивает свой военный потенциал.

Президент Владимир Путин указывал, что выпуск продукции на предприятиях ОПК значительно вырос. Он говорил, что работа на них идет «колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно». «Объемы производства постоянно растут: день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу. За год по ряду показателей увеличиваются не на проценты, а в разы», — отмечал президент.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Заявления о том, что Россия может вступить в конфликт с НАТО, глава государства называл «чушью полной», к странам альянса у Москвы нет территориальных претензий.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кая Каллас еврооблигации оборонная промышленность
Материалы по теме
Евросоюз до весны передаст Украине лишь половину обещанных боеприпасов
Политика
Rheinmetall построит новый завод боеприпасов «в рекордно короткие сроки»
Политика
Власти Германии пообещали нарастить военные расходы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Синоптик исключил наступление ранней весны в Центральной России Общество, 21:10
Как один из мировых лидеров ИТ-индустрии внедрил российскую платформу РБК и МойОфис, 21:10
В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков» Политика, 21:03
Неизвестные попытались дистанционно захватить самолет у берегов Йемена Общество, 20:53
Александр Кокорин забил самый быстрый гол в чемпионате Кипра Спорт, 20:47
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 20:39
Матч в Германии прервали запущенные с трибун игрушечные самолеты Спорт, 20:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ЕС предложили выпустить облигации на €100 млрд для защиты от России Политика, 20:19
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 20:15
В конгрессе США заявили о разработке плана ответа на угрозу от России Политика, 20:02
Израиль вызвал посла Бразилии из-за сравнения войны в Газе с холокостом Политика, 19:39
Российский борец Абасгаджи Магомедов стал двукратным чемпионом Европы Спорт, 19:36
В Киеве заявили, что стали «пленниками» решения США о помощи Украине Политика, 19:31
Призера Олимпиады по конному спорту отстранили за скачки в костюме Бората Спорт, 19:22