Во Франции призвали ЕС увеличить военные бюджеты из-за российской угрозы

Французский министр Сежурне отметил, что Париж разделяет опасения других стран из-за возможного конфликта НАТО и России, поэтому ЕС должен нарастить военные инвестиции. Путин исключал нападение Москвы на страны альянса

Стефан Сежурне (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Страны ЕС должны иметь военные бюджеты, которые обеспечат их способность противостоять угрозе со стороны России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Quest France.

Его спросили, разделяет ли он страх, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО в ближайшие годы. Министр ответил утвердительно.

«Франция уже начала увеличивать свои военные инвестиции. В двух законах о военных программах мы удвоили средства, выделяемые на нашу оборону. Эта тема экзистенциальна для Евросоюза, это значит, что от нее зависит наша коллективная безопасность. В нынешнем геополитическом контексте в наших интересах задавать себе правильные вопросы. Иметь военные бюджеты, которые позволят нам противостоять угрозе», — сказал Сежурне.

Он отметил, что военная помощь Украине сделала возможным то, что, казалось, нельзя реализовать, например, совместные закупки вооружений. По мнению министра, Запад должен продолжать оказывать поддержку Украине, а также наращивать военную интеграцию и связь армий.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил, что блоку следует «подготовиться к конфронтации [c Москвой], которая может продлиться десятилетия». Он подчеркнул, что «НАТО не ищет войны с Россией».



Несколько европейских политиков давали свои прогнозы относительно сроков возможного конфликта. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен допускали, что он может произойти в течение трех-пяти лет.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что у России нет «никаких интересов» в Польше или Латвии (обе страны входят в НАТО), и потому Москва не собирается на них нападать. Но он допустил конфликт в случае, если нападение будет с их стороны. Разговоры о возможном глобальном конфликте он назвал «мнимой» угрозой, которой в альянсе стараются «запугать свое население».