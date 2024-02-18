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Военная операция на Украине ,  
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Боррель допустил решение ситуации на поле боя на Украине через три месяца

Боррель: ситуация на поле боя на Украине решится через три месяца
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация на поле боя на Украине решится через три месяца, заявил Боррель. Он также призвал западных союзников к более решительным и конкретным действиям. В России неоднократно говорили о готовности к переговорам с Киевом
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Tobias Hase / dpa / Global Look Press)

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине «будет решена через три месяца». С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на сайте мероприятия.

Его спросили о наличии средств у ЕС для окончания мировых конфликтов, в том числе на Украине. Боррель заявил о необходимости «фондов, воли и механизма» в этих целях, а также понимания того, что «мы находимся в ситуации войны».

«То, что мы увидим через три месяца, — что-то будет решено на поле боя. И мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы <...>. Это какое-то другое измерение политики. В нынешней ситуации нужно действовать гораздо более решительно и гораздо более конкретно. У нас много стратегий, но мало действий», — заявил он.

Боррель также назвал основной задачей на ближайшее время совместные действия стран ЕС в ответ на текущие вызовы. «Вместе мы будем лучше. Чтобы работать вместе, нужно сработаться в течение какого-то времени, должны быть определенные механизмы, нам нужно единогласное решение, на все это уходит время. Нам нужны фонды, воля и механизмы. И, я думаю, мы пока еще этого не понимаем, но [надо] осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях и, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое», — считает глава дипслужбы ЕС.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Жозеп Боррель Мюнхенская конференция
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