Боррель допустил решение ситуации на поле боя на Украине через три месяца

Ситуация на поле боя на Украине решится через три месяца, заявил Боррель. Он также призвал западных союзников к более решительным и конкретным действиям. В России неоднократно говорили о готовности к переговорам с Киевом

Жозеп Боррель (Фото: Tobias Hase / dpa / Global Look Press)

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине «будет решена через три месяца». С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на сайте мероприятия.

Его спросили о наличии средств у ЕС для окончания мировых конфликтов, в том числе на Украине. Боррель заявил о необходимости «фондов, воли и механизма» в этих целях, а также понимания того, что «мы находимся в ситуации войны».

«То, что мы увидим через три месяца, — что-то будет решено на поле боя. И мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы <...>. Это какое-то другое измерение политики. В нынешней ситуации нужно действовать гораздо более решительно и гораздо более конкретно. У нас много стратегий, но мало действий», — заявил он.

Боррель также назвал основной задачей на ближайшее время совместные действия стран ЕС в ответ на текущие вызовы. «Вместе мы будем лучше. Чтобы работать вместе, нужно сработаться в течение какого-то времени, должны быть определенные механизмы, нам нужно единогласное решение, на все это уходит время. Нам нужны фонды, воля и механизмы. И, я думаю, мы пока еще этого не понимаем, но [надо] осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях и, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое», — считает глава дипслужбы ЕС.