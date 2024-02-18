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Политика ,  
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Власти Германии пообещали нарастить военные расходы

Писториус заявил, что расходы Германии на оборону могут вырасти до 3,5% от ВВП

Германия намерена больше инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы компенсировать «годы пренебрежения» в этой сфере, военные расходы страны могут достичь 3,5% ВВП, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Обязательство стран — членов НАТО расходовать на оборонные нужды не менее 2% «может быть только отправной точкой», считает Писториус. По его словам, европейские страны нуждаются в более боеспособных вооруженных силах по мере того, как они расширяют присутствие по всему миру, передает Bloomberg.

Сможет ли Германия выделить 3,5%, будет зависеть от ситуации в мире и в экономике страны, сказал Писториус, отметив, что этот шаг потребует значительных вложений и увеличения производственных мощностей оборонных предприятий.

Союзники по НАТО многие годы критиковали Берлин из-за недостаточных расходов на оборону. Например, в 2020 году Дональд Трамп, который тогда был президентом США, решил вдвое сократить численность американских войск в Германии, поскольку страна «просрочила свои платежи в НАТО» и выплатила только 1% ВВП.

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