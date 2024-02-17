МИД Великобритании вызвал посла России из-за смерти Навального

Российского посла вызвали в МИД Великобритании в связи со смертью Алексея Навального, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Представитель Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) заявил, что «российские власти увидели в Навальном угрозу», а его смерть должны полностью расследовать с соблюдением прозрачности. «FCDO вызвало российского посла, чтобы дать понять, что мы возлагаем на российские власти полную ответственность [за смерть Навального]», — уточнили в публикации.

Днем 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти Навального. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что проверкой занимается ФСИН, причину произошедшего должны выяснить медики.