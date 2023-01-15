Минобороны Британии опровергло поставку Украине ударных вертолетов Apache

О поставках ударных вертолетов американского производства Apache писала газета The Mirror со ссылкой на источник. Заметка позже была удалена

Вертолет Apache (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министерство обороны Великобритании назвало не соответствующей действительности информацию в статье издания The Mirror, которое сообщило, что Лондон отправит Киеву ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire. Об этом написала в своем Twitter корреспондентка Sky News Дебора Хейнс.

«Министерство обороны говорит, что статья Daily Mirror, в которой утверждается, что Великобритания отправит ударные вертолеты Apache на Украину, неверна» — написала журналистка.

Она также привела ссылку на сообщение правительства Британии от 14 января о новой помощи Украине и заявила, что более подробную информацию об этом в понедельник сообщит британский министр обороны Бен Уоллес.

Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни. В целом за последние полгода в Британии прошли обучение «тысячи» украинских военных, отметили в британском правительстве.

Одновременно с этим The Mirror со ссылкой на источник в оборонном секторе написала, что вслед за танками Challenger 2 Лондон направит Украине до четырех ударных вертолетов Apache. Сейчас материал издания недоступен.

Собеседник издания утверждал, что речь идет о передаче Apache AH64 E — самой современной версии вертолетов, которые могут уничтожить несколько целей за секунды. «Apache изменят правила игры», — говорил источник.

Boeing AH-64 Apache — вертолет американского производства. Он может быть оснащен до 16 противотанковых ракет Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм автопушкой. Четыре Apache способны мгновенно уничтожить целый полк из 70 танков, писало издание. Вертолеты оснащены двигателями Rolls Royce, могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Стоимость одного Apache оценивается примерно в $85,6 млн.