Пригожин опроверг расстрел «вагнеровцами» портретов Лапина и Герасимова

Распространенное в телеграм-каналах видео, на котором боец ЧВК расстреливает портреты генералов, — «украинский фейк», заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Пригожин

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «украинским фейком» распространенное в телеграм-каналах видео, на котором боец частной военной компании расстреливает портреты командующего объединенной группировкой войск на Украине генерала Валерия Герасимова и начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил генерал-полковника Александра Лапина.

На видео мужчина в военной форме, который называет себя «пулеметчиком», стреляет по фотографиям двух военных и просит снаряды и снаряжение.

«Мне сообщили о том, что в интернете распространяется некое видео, на котором якобы бойцы ЧВК «Вагнер» с пулеметами расстреливают якобы портреты Герасимова и Лапина, и комментируют это. Я хочу сказать следующее: то, что снимали артиллеристы ЧВК «Вагнер» и просили боеприпасы — я подтверждаю, что это артдивизион ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

При этом он признал, что видеозапись сам не видел, но ролик «подробно описали и дали свои комментарии» его «парни, которые разобрали его по косточкам». «Во-первых, у нас снег везде лежит, поэтому эти крендели в рубашечках, вероятнее всего, где-то на южных направлениях снимали», — предположил Пригожин.

Во-вторых, у ЧВК «Вагнер» пулеметы «Печенег» все «новенькие, с иголочки, мы крашеными не пользуемся». «И третье, еще раз могу просто подтвердить, что это не ЧВК «Вагнер», а не что иное, как украинский фейк», — добавил бизнесмен.

На этой неделе в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось другое видео, на котором, люди, названные «артиллеристами ЧВК «Вагнер», просят у Минобороны боеприпасы, в которых «остро нуждаются». Основатель ЧВК назвал бойцов, записавших обращение к ведомству, «замечательными» и заверил, что сам обойдет «все известные кабинеты в Москве», пока «парни не получат все то, что им нужно».

Осенью прошлого года Пригожин, комментируя сообщения об отстранении Лапина от должности командующего группировкой российских войск «Центр», говорил, что не видит в этом «ничего удивительного». «Когда тебе надоела какая-либо игра, то дети обычно говорят, что они «в домике» и больше их трогать не надо. Здесь налицо аналогичная ситуация», — пояснял он.

После критики генерала со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который связал отвод войск из Лимана с действиями Лапина, основатель ЧВК называл Кадырова «красавчиком».