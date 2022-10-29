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Военная операция на Украине ,  
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Пригожин не увидел «ничего удивительного» в сообщениях о снятии Лапина

Пригожин прокомментировал информацию о снятии командующего группировкой «Центр» Лапина
О снятии с должности командующего группировкой российских войск «Центр» генерала Александра Лапина сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный». Эту информацию подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин не увидел «ничего удивительного» в сообщениях об отстранении генерал-полковника Александра Лапина от должности командующего группировкой российских войск «Центр». Его комментарий опубликовала на странице во «Вконтакте» пресс-служба «Конкорда».

«Когда тебе надоела какая-либо игра, то дети обычно говорят, что они «в домике» и больше их трогать не надо. Здесь на лицо аналогичная ситуация. Это мобилизованные обязаны воевать, а у элиты другое предназначение», — сказал бизнесмен, подчеркнув, что он не специалист по военным вопросам.

О том, что Лапин снят с должности, ранее сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный» и подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением. В то же время собеседник Ura.ru в Минобороны рассказал, что генерал-полковник взял трехнедельный отпуск. Другой источник издания заявил, что Лапин написал рапорт и к командованию «Центром» не вернется.

Материал дополняется. 

Теги
Александр Лапин Евгений Пригожин группировка войск центр
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