Политика , 18 фев, 17:10
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МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина
Мария Захарова
Москва выразила протест эстонской стороне из-за «необоснованного объявления персоной нон-грата» российского дипломата в Таллине, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
«Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства», — сказала Захарова.
РБК обратился за комментарием в посольство Эстонии в Москве.
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