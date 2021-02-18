МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Москва выразила протест эстонской стороне из-за «необоснованного объявления персоной нон-грата» российского дипломата в Таллине, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

«Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства», — сказала Захарова.

РБК обратился за комментарием в посольство Эстонии в Москве.

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