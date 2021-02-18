МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
Забудьте все, что вы знали: развенчиваем мифы о правильном питании РБК, Перекрёсток и Almette, 17:43 С сайта СК пропал ролик с напоминанием 14-летним про уголовное наказание Общество, 17:39 Robinhood назвали вероятным крупнейшим держателем монет Dogecoin Крипто, 17:36 Путин и Эрдоган обсудили поставки в Турцию российских вакцин Политика, 17:34 На Украине завели дело против замглавы Минобороны России Политика, 17:29 Тарпищев заявил о попадании Карацева в число участников Олимпиады Спорт, 17:29 Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы Политика, 17:23 На шерсти голубых собак в Дзержинске обнаружили «берлинскую лазурь» Общество, 17:18 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 17:16 Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье на 75% за год Недвижимость, 17:12 Епархия назвала голословным заявление бывшего схиигумена Сергия о взятках Общество, 17:10 МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина Политика, 17:10 В Испании отменили решение о возобновлении дела против Фридмана Бизнес, 17:03 Какие задачи приходится решать HR-специалистам Партнерский материал, 16:48
Политика ,  
0 

МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Москва выразила протест эстонской стороне из-за «необоснованного объявления персоной нон-грата» российского дипломата в Таллине, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

«Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства», — сказала Захарова.

РБК обратился за комментарием в посольство Эстонии в Москве.

Материал дополняется.

Эстония дипломат
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter